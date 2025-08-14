fechar
Pernambuco tem menor taxa de abandono escolar do ensino médio do país

Segundo dados do Inep, nesta terça-feira (12), a Rede Estadual de Ensino apresentou índice de 0,7%, o menor desde o início da série histórica, em 2007

Por Aisha Vitória Publicado em 14/08/2025 às 17:04
Pernambuco tem menor taxa de abandono escolar do ensino médio do país - © Studio Formatura/Galois

Em 2024, Pernambuco registrou a menor taxa de abandono escolar no ensino médio entre todos os estados brasileiros.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados nesta terça-feira (12), a Rede Estadual de Ensino apresentou índice de 0,7%, o menor desde o início da série histórica, em 2007.

Comparação de médias nacional e regional

O resultado é inferior à média nacional, de 3,7%, e à média do Nordeste, de 4,0%. O levantamento também aponta que a taxa de aprovação da rede estadual pernambucana alcançou 96,3%, o melhor desempenho já registrado pelo estado.

Educação integral e inclusão

O Inep destaca a expansão da oferta de ensino integral e o reconhecimento do Ministério da Educação a Pernambuco como a rede com maior percentual de atendimento a jovens pretos e pardos.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os avanços são resultado de políticas como ampliação do transporte escolar, expansão das escolas em tempo integral e fortalecimento da busca ativa para identificar estudantes em risco de evasão.

Monitoramento e acompanhamento acadêmico

De acordo com o secretário da educação, Gilson Monteiro, as ações integram o programa Juntos pela Educação, considerado o maior investimento educacional do estado.

“O Governo do Estado, através da Secretaria da Educação, mostra mais uma vez que a gente vem conseguindo desenvolver de forma muito positiva a permanência dos nossos alunos nas escolas.”, disse Gilson.

“Isso tudo ressalta não só a questão específica da diminuição do abandono, mas também as políticas que acompanham esse processo, como a melhoria do transporte escolar, a ampliação da rede de escolas em tempo integral e o fortalecimento dos programas de busca ativa para identificar e apoiar estudantes em risco de abandono”, completou.

O monitoramento contínuo de indicadores e o acompanhamento do desempenho acadêmico estão entre as estratégias que, segundo o governo estadual, contribuem para o desempenho positivo e para intervenções rápidas quando necessárias.

