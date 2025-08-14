fechar
Crise climática, alfabetização e desinformação estão entre os temas do Congresso Jeduca 2025; inscrições abertas

Com participação de pesquisadores e jornalistas, congresso abordará alfabetização, ensino de matemática, saúde mental e desinformação nas redes

Por Mirella Araújo Publicado em 14/08/2025 às 11:49 | Atualizado em 14/08/2025 às 11:55
"Jovens alertam sobre o aquecimento global", foi o tema de abertura do 8º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, promovido pela Jeduca - Divulgação/Jeduca

O 9º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, promovido pela Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação) está com inscrições abertas.

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, na Fecap (Av. Liberdade, 532), em São Paulo, e também contará com transmissão online para algumas atividades.

Os interessados podem se inscrever e conferir a programação completa no site oficial do congresso:  https://jeduca.org.br/jeduca2025/

O valor da taxa de inscrição varia conforme o perfil e o formato de participação. Para o modelo presencial, associados da Jeduca, estudantes e professores de jornalismo ou comunicação pagam R$ 25, enquanto não associados pagam R$ 50. Já no formato online, a inscrição é gratuita para associados, estudantes e professores; os demais pagam R$ 25.

Temas e convidados

A programação do #Jeduca2025 traz debates sobre alfabetização, ensino de matemática, impactos da crise climática nas escolas, desinformação nas redes e o papel da imprensa diante da crise democrática.

Entre os destaques, está a participação da pesquisadora Jo Boaler, professora da Universidade de Stanford e idealizadora da abordagem "Mentalidades Matemáticas", que abre o congresso com uma palestra sobre novas formas de ensinar matemática de maneira mais criativa e menos abstrata.

No segundo dia, 26 de agosto, uma mesa discutirá o papel dos influenciadores na educação midiática, reunindo os criadores de conteúdo Professor Noslen e Rafaela Lima, do canal Mais Ciência.

Ainda no mesmo dia, o jornalista norte-americano Bruce Shapiro, da Universidade de Columbia e diretor executivo do Dart Center for Journalism and Trauma, apresenta uma palestra sobre saúde mental dos jornalistas, abordando estratégias para lidar com estresse e traumas da profissão.

Também estão confirmadas as presenças de Kátia Schweickardt, secretária da Educação Básica do Ministério da Educação, e do jornalista Marcelo Lins (GloboNews), que participa de debate sobre o papel da imprensa em tempos de crise democrática.

Todos os debates contarão com interpretação em Libras e tradução simultânea nas sessões com convidados internacionais. 

Atividades presenciais

Além das mesas e palestras, o evento oferece oficinas de formação exclusivas para os participantes presenciais, além da apresentação de cases de jornalismo de educação produzidos por veículos locais e periféricos.

O 9º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da Jeduca conta com o patrocínio de Imaginable Futures, Instituto Unibanco, Fundação Bradesco, Fundação Lemann, Fundação Itaú, Arco Educação, Fundação Telefônica Vivo, Grupo Eureka, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura e Santillana Educação e apoio da Fecap, Instituto Sidarta, do Colégio Rio Branco e da Loures. Conta também com apoio institucional da Abej, Abraji, Ajor, Canal Futura, Coalizão em Defesa do Jornalismo e Instituto Palavra Aberta.

