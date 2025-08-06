Alfabetização infantil avança em Pernambuco, aponta novo levantamento do TCE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A alfabetização infantil em Pernambuco deu um salto significativo entre 2023 e 2024. Um novo levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), o Índice de Compromisso com a Alfabetização (ICA/TCE-PE), apresentado nesta terça-feira (5), revelou que a média geral dos 184 municípios subiu de 5,2 para 7,9 em uma escala de zero a 10. O índice se concentra na alfabetização de crianças de 6 e 7 anos, matriculadas no 1º e 2º anos do ensino fundamental.

A edição de 2024 do ICA/TCE-PE incluiu sete eixos de avaliação, adicionando "Valorização de Professores" e "Busca Ativa de Alunos" aos cinco já existentes. Os maiores progressos foram notados nos eixos de Formação, Material e Monitoramento, impulsionados pela adesão dos municípios ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Outro dado que evidencia a melhoria é o aumento na formalização dos Planos Municipais de Alfabetização, que subiu de 3% para 41% dos municípios no mesmo período.

Diálogo e parceria institucional



Os resultados foram apresentados em uma reunião que contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, e representantes da Secretaria de Educação do Estado, da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME).

O presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal, comemorou o avanço e destacou a importância da colaboração entre as entidades. “Fico muito feliz com os avanços que registramos nesta segunda rodada do ICA/TCE-PE. Temos dado cada vez mais ênfase às políticas públicas na educação, em áreas como primeira infância, estrutura de escolas, transporte escolar, e agora, da alfabetização", disse.

Andreika Amarante, presidente da Undime, também celebrou os resultados, agradecendo ao TCE pela parceria na construção dos indicadores. "Gostaria de agradecer, em nome de todos os dirigentes municipais, a acolhida que o Tribunal de Contas nos proporcionou, para que pudéssemos construir esses indicadores juntos e celebrar o avanço e a evolução desses dados”, afirmou.

Representantes da Amupe e da UNCME também elogiaram a postura do Tribunal, que, segundo eles, tem se pautado no monitoramento e no diálogo, e não apenas na denúncia, para alcançar a melhoria das políticas públicas.