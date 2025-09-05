fechar
Pernambuco | Notícia

Olinda amplia esquema de mobilidade e segurança para as prévias deste domingo (7)

O trânsito no entorno do Sítio Histórico permanecerá liberado, porém com pontos de controle de acesso para organizar o fluxo de foliões

Por JC Publicado em 05/09/2025 às 19:20 | Atualizado em 05/09/2025 às 20:45
Imagem de reunião na Prefeitura de Olinda
Imagem de reunião na Prefeitura de Olinda - Arquimedes Santos/ Divulgação

A Prefeitura de Olinda montou um esquema especial de mobilidade e segurança para o primeiro grande dia de prévias de Carnaval, que contará com o tradicional Desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, neste domingo (07).

A expectativa é que entre 15 mil e 20 mil foliões participem do cortejo pelas ruas do Sítio Histórico.

“Vamos ter o efetivo da Prefeitura trabalhando com vários serviços integrados e também a participação direta da Polícia Militar, Ciods e Corpo de Bombeiros nas ações de patrulhamento e monitoramento. Estamos atuando em parceria com o Estado e montamos uma estrutura para garantir a segurança de todos”, disse a prefeita de Olinda, Mirella Almeida.

Confira, abaixo, o esquema preparado no município.

Mobilidade

O trânsito no entorno do Sítio Histórico permanecerá liberado, porém com pontos de controle de acesso para organizar o fluxo de foliões. Quatro áreas terão bloqueio e orientação de tráfego entre 14h30 e 22h.

  • Av. Liberdade com Rua do Bonfim
  • Ladeira da Sé
  • Academia Santa Gertrudes
  • Rua 27 de Janeiro com Praça Monsenhor Fabrício

Um grande efetivo de agentes de mobilidade estará posicionado nesses pontos e em todo o circuito, garantindo a fluidez do tráfego e a segurança dos pedestres.

Segurança

A Guarda Municipal de Olinda atuará com efetivo reforçado ao longo de todo o dia do evento. A operação de segurança contará também com o uso de dois drones para monitoramento aéreo e com câmeras de vigilância operando continuamente em pontos estratégicos. A medida amplia a prevenção de ocorrências e será integrada ao trabalho do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), parceiro da ação.

Serão 40 guardas municipais operando os drones, além de 400 policiais militares reforçando a segurança. O Corpo de Bombeiros também marcará presença.

Limpeza urbana

A Secretaria de Gestão Urbana de Olinda intensificou a operação tapa-buraco nas vias do Sítio Histórico. A ação foi acompanhada por serviços de capinação, reforço na iluminação pública, recolhimento de lixo e poda de árvores.

O Beco da Ribeira também recebeu limpeza e manutenção, preparando a área para o fluxo de foliões.

Meio Ambiente e Controle Urbano

Para as prévias, a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano realizou coleta seletiva no sítio de Seu Reis, reforçando as ações de sustentabilidade.

No âmbito do Controle Urbano, a operação contará com 60 agentes atuando no Sítio Histórico e outros sete designados para a orla, garantindo a fiscalização e a organização dos espaços públicos durante a festa.

Saúde

Sábado à noite e domingo à tarde para noite: UPA Rio Doce, Tabajara e SPA Peixinhos à disposição dos foliões, além de ambulância perto da área de folia

A festa também contará com 20 banheiros, espalhados no Sítio Histórico.

Vistoria prévia

Na última quarta-feira (03), o comitê gestor que coordena as ações das prévias realizou uma vistoria nas ruas do Sítio Histórico, passando pelo trajeto da Pitombeira.

