Carro roubado em sequestro é achado em canavial de Ipojuca
Veículo foi recuperado após buscas aéreas do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal; vítima foi localizada pela Polícia Militar e suspeito preso
Clique aqui e escute a matéria
Um carro roubado durante o sequestro de um empresário em Primavera, cidade da Mata Sul de Pernambuco, foi recuperado em um canavial pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (2).
Buscas aéreas
De acordo com a PRF, equipes receberam informações sobre o sequestro e iniciaram as diligências em conjunto com a Polícia Militar (PM). O helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas (NOA-PRF) foi acionado para as buscas.
O veículo foi abandonado em um canavial próximo ao km 118 da BR-101, no município de Ipojuca, já na Região Metropolitana do Recife (RMR), e localizado pela aeronave.
Suspeito preso
Enquanto a PRF atuava na recuperação do veículo, a Polícia Militar (PM) conseguiu encontrar o empresário e prender um dos envolvidos no sequestro. O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera, que ficará responsável pelas investigações.