Carro roubado em sequestro é achado em canavial de Ipojuca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veículo foi recuperado após buscas aéreas do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal; vítima foi localizada pela Polícia Militar e suspeito preso

Clique aqui e escute a matéria

Um carro roubado durante o sequestro de um empresário em Primavera, cidade da Mata Sul de Pernambuco, foi recuperado em um canavial pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (2).

Buscas aéreas

De acordo com a PRF, equipes receberam informações sobre o sequestro e iniciaram as diligências em conjunto com a Polícia Militar (PM). O helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas (NOA-PRF) foi acionado para as buscas.

O veículo foi abandonado em um canavial próximo ao km 118 da BR-101, no município de Ipojuca, já na Região Metropolitana do Recife (RMR), e localizado pela aeronave.

Suspeito preso



Enquanto a PRF atuava na recuperação do veículo, a Polícia Militar (PM) conseguiu encontrar o empresário e prender um dos envolvidos no sequestro. O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera, que ficará responsável pelas investigações.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

