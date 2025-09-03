fechar
Pernambuco | Notícia

Carro roubado em sequestro é achado em canavial de Ipojuca

Veículo foi recuperado após buscas aéreas do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal; vítima foi localizada pela Polícia Militar e suspeito preso

Publicado em 03/09/2025 às 10:02
Polícia Rodoviária Federal localiza em Ipojuca o veículo de empresário que foi sequestrado em Primavera
Polícia Rodoviária Federal localiza em Ipojuca o veículo de empresário que foi sequestrado em Primavera

Um carro roubado durante o sequestro de um empresário em Primavera, cidade da Mata Sul de Pernambuco, foi recuperado em um canavial pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (2).

Buscas aéreas

De acordo com a PRF, equipes receberam informações sobre o sequestro e iniciaram as diligências em conjunto com a Polícia Militar (PM). O helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas (NOA-PRF) foi acionado para as buscas.

O veículo foi abandonado em um canavial próximo ao km 118 da BR-101, no município de Ipojuca, já na Região Metropolitana do Recife (RMR), e localizado pela aeronave.

Suspeito preso

Enquanto a PRF atuava na recuperação do veículo, a Polícia Militar (PM) conseguiu encontrar o empresário e prender um dos envolvidos no sequestro. O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera, que ficará responsável pelas investigações.

