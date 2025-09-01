Recife recebe 500 computadores em parceria entre Ministério das Comunicações e Prefeitura
Iniciativa amplia acesso a tecnologia e capacitação digital com a entrega de 500 computadores e formação profissional no Recife
Nesta segunda-feira (1º), o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e o prefeito do Recife, João Campos, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para expandir o programa Computadores para Inclusão na capital.
A cerimônia foi realizada no Compaz Governador Eduardo Campos e marcou também a entrega de 500 computadores recondicionados, que serão destinados a escolas, laboratórios de informática e centros comunitários.
Inclusão digital
“Essa doação vai chegar nos locais que mais precisam e esse convênio que assinamos hoje não só possibilita a entrega dos computadores, mas também a formação de pessoas. É um compromisso meu, do ministro Fred e do presidente Lula de fazer novas turmas com foco no letramento digital para as pessoas idosas”, salientou o prefeito João Campos.
A iniciativa fortalece a Política Nacional de Desfazimento de Bens Eletroeletrônicos, dando destino sustentável a equipamentos antes considerados obsoletos, que agora ganham nova vida para apoiar a formação tecnológica da população.
Além da doação, o programa oferece cursos de informática básica e manutenção de computadores, ampliando oportunidades de qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho.
"É um prazer estar aqui hoje, conhecendo esse belíssimo equipamento e também entregando esses computadores para seguir na promoção da inclusão digital no Brasil. O presidente Lula nos concedeu uma missão de ampliar o acesso aos meios digitais para que mais jovens e idosos possam se inserir no mercado de trabalho. E eu, enquanto filho dessa cidade, sinto muito orgulho em ajudar os meus conterrâneos a conquistar novas oportunidades”, destacou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
“Na fase atual, em que falamos de inclusão digital, esse projeto de transformação nos meios digitais se torna estratégico e faz do Recife a cidade mais digital do Brasil. Aqui nós estamos empreendendo esforços para cuidar das pessoas e simplificar a relação e o acesso aos serviços públicos", afirmou o secretário de Ciências, Tecnologia e Inovação, Rafael Cunha.
O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) também ressaltou o impacto da parceria: “Esse é um projeto que vai além da entrega de equipamentos. Ele garante a oportunidade de capacitação, gera inclusão social e abre portas para que milhares de recifenses possam acessar o mercado de trabalho de forma mais justa e competitiva”.
Cooperação técnica
O acordo firmado terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado, e prevê metas como o mapeamento de equipamentos eletroeletrônicos da Prefeitura para recondicionamento, a ampliação da infraestrutura tecnológica em telecentros e escolas, além da criação de indicadores para acompanhar os impactos sociais e educacionais do programa.
Com a entrega de hoje, a capital pernambucana se consolida como referência em políticas públicas que unem inovação, sustentabilidade e inclusão social.