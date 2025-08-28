SJCC leva três prêmios no Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia
Equipe do SJCC conquistou três prêmios nas categorias "radiojornalismo e podcast" e "impresso e on-line", em cerimônia promovida pelo CRO-PE
Clique aqui e escute a matéria
O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) conquistou três prêmios em duas categorias do II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia, nesta quinta-feira (28), em cerimônia realizada pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE).
A equipe do SJCC conquistou os prêmios nas categorias "radiojornalismo e podcast" e "impresso e on-line". Ao todo, 17 trabalhos voltados para a odontologia e saúde bucal foram selecionados para concorrer à premiação.
Categoria radiojornalismo e podcast
Na categoria radiojornalismo e podcast, o SJCC levou o prêmio com a série da Rádio Jornal “No Rosto Dela: quando a violência apaga o sorriso”, de produção assinada por Elis Martins, Ingrid Santos e Guto César.
A série trata da Lei nº 15.116/2025 sancionada este ano, que cria o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que garante reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica.
Categoria impresso e on-line
Já na categoria impresso e on-line, a repórter Maria Clara Trajano venceu com a reportagem "Estudante de odontologia quebra barreiras e desafia o preconceito contra o nanismo no Brasil”, que conta a história de Rebecca Canuto, um dos raros casos de estudante de odontologia com nanismo, que desafia preconceitos e se torna exemplo de inclusão na área da saúde. O texto também aborda as complicações bucais comuns em pessoas com acondroplasia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na mesma categoria, o jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, foi premiado com o terceiro lugar com a reportagem “Crime e riscos à saúde: venda de produtos odontológicos falsos se espalha na internet”.
A reportagem denuncia a venda de produtos odontológicos falsos na internet, como resinas moldáveis e lentes dentárias, que prometem soluções estéticas rápidas e baratas, mas oferecem sérios riscos à saúde bucal.