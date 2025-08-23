fechar
Pernambuco | Notícia

Incêndio atinge apartamento no bairro do Espinheiro, no Recife; é o terceiro caso em 14 dias

Homem de 61 anos foi levado ao Hospital da Restauração com queimaduras. Bombeiros enviaram seis viaturas para combater o fogo no imóvel residencial.

Por JC Publicado em 23/08/2025 às 19:57 | Atualizado em 23/08/2025 às 20:13
Incêndio atinge apartamento de edifício residencial no bairro do Espinheiro, no Recife
Incêndio atinge apartamento de edifício residencial no bairro do Espinheiro, no Recife - Cortesia

Clique aqui e escute a matéria

Um incêndio atingiu um apartamento de um edifício residencial localizado na rua Quarenta e Oito, no bairro do Espinheiro, no Recife, na noite deste sábado (23). Uma homem de 61 anos ficou ferido.

O fogo foi registrado por volta das 19h no oitavo andar do edifício Montreal. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas consumindo o interior do imóvel e muita fumaça preta. O fogo pode ser visto em duas janelas do apartamento.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que foi acionado para a ocorrência e enviou seis viaturas ao local para combater o fogo.

De acordo com a corporação, um homem de 61 anos foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife, apresentando queimaduras de 1º e 2º graus e sintomas de inalação de fumaça. Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível saber o estado de saúde junto ao hospital.

O incêndio foi controlado por volta das 20h10, quando foi iniciada a fase de rescaldo. Segundo os bombeiros, não houve outras vítimas.

Não há informações sobre a causa do incêndio.

Terceiro incêndio em 14 dias no Recife

Este é o terceiro incêndio registrado no Recife em um intervalo de 14 dias. No dia 9 de agosto, o fogo atingiu a cobertura de um prédio comercial localizado na avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina. Ninguém ficou ferido.

No dia 11, outro incêndio foi registrado no quarto andar de outro edifício comercial localizado na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. Ninguém se feriu.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Mercado de roupas reaproveitadas cresce e fortalece o consumo consciente no Brasil
SUSTENTABILIDADE

Mercado de roupas reaproveitadas cresce e fortalece o consumo consciente no Brasil
ICMS cresce, mas desafio do governo é ampliar receitas para manter volume de investimentos além dos empréstimos
Coluna JC Negócios

ICMS cresce, mas desafio do governo é ampliar receitas para manter volume de investimentos além dos empréstimos

Compartilhe

Tags