Incêndio atinge apartamento no bairro do Espinheiro, no Recife; é o terceiro caso em 14 dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Homem de 61 anos foi levado ao Hospital da Restauração com queimaduras. Bombeiros enviaram seis viaturas para combater o fogo no imóvel residencial.

Clique aqui e escute a matéria

Um incêndio atingiu um apartamento de um edifício residencial localizado na rua Quarenta e Oito, no bairro do Espinheiro, no Recife, na noite deste sábado (23). Uma homem de 61 anos ficou ferido.

O fogo foi registrado por volta das 19h no oitavo andar do edifício Montreal. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas consumindo o interior do imóvel e muita fumaça preta. O fogo pode ser visto em duas janelas do apartamento.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que foi acionado para a ocorrência e enviou seis viaturas ao local para combater o fogo.

De acordo com a corporação, um homem de 61 anos foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife, apresentando queimaduras de 1º e 2º graus e sintomas de inalação de fumaça. Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível saber o estado de saúde junto ao hospital.

O incêndio foi controlado por volta das 20h10, quando foi iniciada a fase de rescaldo. Segundo os bombeiros, não houve outras vítimas.

Não há informações sobre a causa do incêndio.

Terceiro incêndio em 14 dias no Recife

Este é o terceiro incêndio registrado no Recife em um intervalo de 14 dias. No dia 9 de agosto, o fogo atingiu a cobertura de um prédio comercial localizado na avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina. Ninguém ficou ferido.

No dia 11, outro incêndio foi registrado no quarto andar de outro edifício comercial localizado na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. Ninguém se feriu.