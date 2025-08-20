UniFafire lança obra em homenagem à jurista Margarida Cantarelli durante Aula Magna de Direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento será realizado no auditório da instituição e contará com a presença da homenageada, jurista de reconhecimento nacional e internacional

O Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire) promove, nesta quinta-feira (21), às 19h, a Aula Magna do curso de Direito, que terá como destaque o lançamento do livro “A Justiça em Feminino: Ensaios Jurídicos em Homenagem a Margarida Cantarelli”.

O evento será realizado no auditório da instituição, no 5° andar, e contará com a presença da homenageada, jurista de reconhecimento nacional e internacional.

Em que consiste a coletânea

A coletânea reúne artigos de professores, estudantes e parceiros do curso, abordando temas como protagonismo feminino no Direito, justiça social, igualdade de gênero, jurisprudência inovadora e desafios contemporâneos da advocacia.

De acordo com a reitora irmã Maria das Graças Soares, a obra integra as comemorações pelos 85 anos da UniFafire e reforça o compromisso institucional com a ética e a responsabilidade social.

“A trajetória de Margarida Cantarelli é um marco de excelência e dedicação ao Direito, sempre conectada com as demandas da sociedade e com o compromisso com a dignidade humana. Esta obra é mais do que um tributo, é a confirmação dos nossos valores e missão na formação das novas gerações”, afirmou.

Sobre o livro e Margarida Cantarelli

A presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella Andrade Campos, definiu o livro como “um ato de memória, homenagem e reverência” à magistrada.

Já a vice-presidente do TRF5, Joana Carolina Lins Pereira, destacou a admiração pela homenageada, ressaltando sua “inteligência, cultura, pioneirismo e afetuosidade”.

Natural de Pernambuco, Margarida Cantarelli construiu uma carreira marcada pelo pioneirismo e pela dedicação à magistratura, à advocacia, à vida acadêmica e ao serviço público, tornando-se referência para o Direito no Brasil.

Durante o evento, o livro estará disponível para compra ao preço de R$ 60,00.

Entrevista com Margarida Cantarelli

Em uma entrevista concedida ao JC, Margarida Cantarelli destacou a emoção de receber a homenagem da UniFafire, instituição com a qual possui laços antigos.

Embora não tenha cursado Direito na universidade, pois na época o curso não estava disponível, a jurista relembrou sua trajetória escolar no Colégio São José e a convivência com a instituição por meio de sua tia, irmã Maria Leopoldina Oliveira, que foi diretora da Fafire por muitos anos.

“Eu fiquei muito sensibilizada. tenho uma ligação muito antiga com a faculdade, mesmo não tendo sido aluna do curso de Direito. Essa homenagem, para mim, é gratificante”, afirmou.

Sobre o conteúdo da obra, Cantarelli ressaltou acreditar que parte dos textos tenha sido inspirado em votos seus relacionados aos direitos humanos, embora não tivesse certeza, pois os artigos ainda eram uma surpresa que ela só saberia no dia da homenagem.

“Procurei levar para a magistratura aqueles princípios teóricos de direitos humanos que eu ensinava na faculdade. Então, penso eu, como eu não conheço ainda o texto, que esses tenham sido os votos escolhidos para alguns textos que estão sendo tratados no livro”, destacou.

Mensagem para os futuros profissionais de Direito

Ao deixar uma mensagem para os estudantes e jovens profissionais do Direito, em especial às mulheres, Margarida refletiu sobre os avanços e desafios do protagonismo feminino na área.

“Eu entendo que ainda há um caminho grande a percorrer, sobretudo no judiciário. Na advocacia, o número de advogadas hoje já é bastante expressivo. Como também nas faculdades, o número de alunas é grande, nos concursos públicos… É um resgate, porque durante muitos anos não havia no poder judiciário do Tribunal de Justiça do Estado, e como também no Tribunal Federal, o número de mulheres como desembargadoras".

“Hoje o Tribunal de Justiça já tem quatro desembargadoras. Eu fui durante muitos anos a única (desembargadora). Eu me aposentei e dizia que era muito feliz de ter sido a primeira, mas ficava triste de continuar sendo a única. Creio que em 2023, vieram as novas desembargadoras. Então, eu deixei de ser uma ilha e passamos a ser um arquipélago.”

Margarida também reforçou a importância da coragem e comprometimento com a ética para os jovens profissionais da área.

“Aqueles que têm vocação realmente para o Direito, que tenham firmeza, coragem e continuem mostrando o seu talento, os seus méritos, para a respeitabilidade e a confiança daqueles que estarão, ou como clientes, ou como jurisdicionados.”, concluiu.

