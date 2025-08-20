TJPE lidera Ranking Nacional de Transparência do CNJ com 100% das metas cumpridas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Proposta do ranking é estimular a cultura da transparência e a excelência na comunicação com a população; confira critérios de avaliação

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) conquistou o primeiro lugar nacional no Ranking da Transparência 2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A divulgação ocorreu nesta quarta-feira (20), durante a 2ª Reunião Preparatória do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, sob a presidência do ministro Luís Roberto Barroso, também presidente do Supremo Tribunal Federal.

Instituído pela Resolução nº 260/2018 do CNJ, o Ranking da Transparência avalia anualmente os órgãos da Justiça quanto à disponibilização de informações claras e acessíveis à sociedade.

A proposta é estimular a cultura da transparência e a excelência na comunicação com a população.

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, recebeu o certificado de cumprimento integral das metas das mãos da conselheira Renata Gil e do conselheiro José Rocha Rotondano, ambos do CNJ.

“Esta vitória é de todos os magistrados e magistradas, servidores e servidoras do TJPE, que diariamente se dedicam para que o Poder Judiciário pernambucano ofereça, de forma simples, clara e rápida, todas as informações de interesse da sociedade. A transparência será sempre uma prioridade da nossa gestão”, destacou o presidente.

Critérios de avaliação

A metodologia do ranking contempla quase 100 indicadores distribuídos em dez eixos temáticos.

Entre os critérios, estão a publicação de resultados do Planejamento Estratégico Institucional, divulgação de atos normativos, dados orçamentários e financeiros, além de informações gerais sobre programas, ações e projetos.

Com base nesses indicadores, o TJPE obteve o índice máximo: 100% de transparência.

Avanços recentes

Nos últimos anos, a Corte pernambucana investiu em aprimorar seus canais de acesso à informação.

Em abril de 2024, foi lançado um novo Portal da Transparência, com design mais leve e moderno, maior número de relatórios, ferramentas de busca avançadas e possibilidade de extração dinâmica de dados em diferentes formatos eletrônicos abertos.

Já em novembro do mesmo ano, o Tribunal recebeu o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, reforçando o compromisso da instituição com a prestação de contas à sociedade.

Reconhecimento nacional

A certificação é concedida a partir de avaliação realizada pelos Tribunais de Contas de todo o país, que examinam os portais públicos dos três Poderes, além de Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas.

