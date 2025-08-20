TJPE lidera Ranking Nacional de Transparência do CNJ com 100% das metas cumpridas
Proposta do ranking é estimular a cultura da transparência e a excelência na comunicação com a população; confira critérios de avaliação
Clique aqui e escute a matéria
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) conquistou o primeiro lugar nacional no Ranking da Transparência 2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A divulgação ocorreu nesta quarta-feira (20), durante a 2ª Reunião Preparatória do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, sob a presidência do ministro Luís Roberto Barroso, também presidente do Supremo Tribunal Federal.
Instituído pela Resolução nº 260/2018 do CNJ, o Ranking da Transparência avalia anualmente os órgãos da Justiça quanto à disponibilização de informações claras e acessíveis à sociedade.
A proposta é estimular a cultura da transparência e a excelência na comunicação com a população.
O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, recebeu o certificado de cumprimento integral das metas das mãos da conselheira Renata Gil e do conselheiro José Rocha Rotondano, ambos do CNJ.
“Esta vitória é de todos os magistrados e magistradas, servidores e servidoras do TJPE, que diariamente se dedicam para que o Poder Judiciário pernambucano ofereça, de forma simples, clara e rápida, todas as informações de interesse da sociedade. A transparência será sempre uma prioridade da nossa gestão”, destacou o presidente.
Critérios de avaliação
A metodologia do ranking contempla quase 100 indicadores distribuídos em dez eixos temáticos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os critérios, estão a publicação de resultados do Planejamento Estratégico Institucional, divulgação de atos normativos, dados orçamentários e financeiros, além de informações gerais sobre programas, ações e projetos.
Com base nesses indicadores, o TJPE obteve o índice máximo: 100% de transparência.
Avanços recentes
Nos últimos anos, a Corte pernambucana investiu em aprimorar seus canais de acesso à informação.
Em abril de 2024, foi lançado um novo Portal da Transparência, com design mais leve e moderno, maior número de relatórios, ferramentas de busca avançadas e possibilidade de extração dinâmica de dados em diferentes formatos eletrônicos abertos.
Já em novembro do mesmo ano, o Tribunal recebeu o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, reforçando o compromisso da instituição com a prestação de contas à sociedade.
Reconhecimento nacional
A certificação é concedida a partir de avaliação realizada pelos Tribunais de Contas de todo o país, que examinam os portais públicos dos três Poderes, além de Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas.