"A luta de Raquel será a nossa luta", diz Mendonça Filho em ato em Belo Jardim

Em claro recado político, o deputado federal e ex-ministro saiu em defesa da governadora e criticou postura da oposição em Pernambuco

O deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho (União) participou, nesta terça-feira (19), de um ato político ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), em Belo Jardim, no Agreste Central. Na ocasião, a gestora estadual assinou uma ordem de serviço para a construção de unidades habitacionais do Residencial Belo Jardim km 180 – Módulo I, que fazem parte do programa Morar Bem PE.

Durante a solenidade, Mendonça saiu em defesa da governadora e criticou a postura da oposição em Pernambuco, em claro recado político. "A luta de Raquel será a nossa luta. Não há espaço para omissão. É preciso assumir posição política ao lado de um governo sério, responsável e comprometido com o povo. A gente precisa respaldar quem tem compromisso com Pernambuco, quem trabalha em favor de quem mais precisa. E está claro para mim que essa representação de seriedade e compromisso é o governo Raquel Lyra", disparou o deputado federal.

As obras do habitacional serão executadas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O empreendimento será erguido em terreno doado pelo Governo de Pernambuco e representa um investimento de R$ 18,7 milhões, financiados pela Caixa Econômica Federal. Raquel também anunciou o investimento de R$ 20 milhões em obras para melhorar o abastecimento de água do município.

“Estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com o Agreste do Estado. Temos feito um trabalho muito sério através do programa Morar Bem, garantindo habitações sendo construídas em cada recanto de Pernambuco, política habitacional de verdade. E é claro que a habitação não pode vir sem água. Por muito tempo, o Agreste sofreu com a falta de água e com a falta de investimento. Estamos mudando esse jogo, levando dignidade e mais qualidade de vida para o nosso povo”, destacou Raquel Lyra.

Críticas à oposição

Para Mendonça Filho, a governadora vem conseguindo realizar várias entregas, mesmo com a oposição interferindo no andamento de sua gestão. "A governadora enfrenta uma verdadeira blitz por parte da oposição do PSB, que todos os dias tenta botar uma pedra no caminho dela. O atual prefeito do Recife (João Campos) tem o sonho de ser governador. Qualquer pessoa pode ter esse desejo. Mas, o PSB não tem o direito de atrapalhar ações do Governo, que beneficiam a população mais carente. Esse grupo opositor precisa dar trégua e deixar Raquel trabalhar por Pernambuco”, criticou o deputado.