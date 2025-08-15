SRTE-PE premia empresas que geram oportunidades a jovens afastados do trabalho infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação oferece nova perspectiva de vida a jovens em situação de vulnerabilidade; evento será no dia 20 de agosto; saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

A Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco (SRTE-PE) realizará, em 20 de agosto, a certificação anual do programa Empresa Pro, que reconhece empresas comprometidas em oferecer oportunidades de aprendizagem a adolescentes que estão ou estiveram em situação de trabalho infantil.

O Empresa Pro é coordenado pelos setores de Combate ao Trabalho Infantil e Inserção de Aprendizes da SRTE-PE e, desde 2012, já certificou mais de 200 estabelecimentos, beneficiando cerca de 400 adolescentes e jovens.



Neste ano, 21 empresas públicas e privadas serão certificadas por contratarem 33 adolescentes retirados do trabalho infantil, promovendo inclusão e capacitação profissional.

“Esse evento anual, realizado desde 2012, já certificou mais de 200 estabelecimentos que acreditaram no potencial de cerca de 400 adolescentes e jovens ao longo desse período”, afirma Simone Brasil, auditora e coordenadora da aprendizagem na SRTE-PE.

Critérios para receber o selo

As empresas participantes recebem o certificado “Empresa que contribuiu para Proteger, Promover e Profissionalizar Adolescentes e Jovens Egressos do Trabalho Infantil em Pernambuco” ao contratarem aprendizes oriundos do banco de dados da superintendência.



Para conquistar o reconhecimento, é necessário também cumprir integralmente a cota de aprendizagem.

Em 2024, três estabelecimentos deixarão de receber o selo por não atenderem a esse requisito.

Impacto e desafios da aprendizagem

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em julho de 2025 o Brasil tinha potencial para contratar 1,11 milhão de aprendizes.

No entanto, apenas 648,4 mil jovens (58,41%) estavam inseridos no programa.



Em Pernambuco, das 35,6 mil vagas possíveis, 20,2 mil foram preenchidas — 56,85% do potencial.

“Esse número refere-se à cota mínima de 5%! Poderíamos chegar a mais de 107 mil adolescentes e jovens contratados no Estado, caso a aprendizagem fosse cumprida em sua cota máxima de 15%”, ressalta Simone.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />