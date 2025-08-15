Chuvas no Recife: confira pontos de alagamento nesta sexta-feira (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ruas e avenidas registram acúmulo de água desde o início da manhã, com destaque para a Av Mascarenhas de Moraes; lista é parcial e está em atualização

A sexta-feira (15) começou com chuva e transtornos no Recife. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém estado de atenção para a Região Metropolitana, com previsão de pancadas moderadas a fortes ao longo do dia.

Registros de alagamento pela CTTU



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) informou que, às 7h15, pontos de alagamento foram identificados em diferentes trechos da cidade. Entre eles, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, conhecida por apresentar acúmulo rápido de água em dias de chuva, registrou quatro trechos com trânsito comprometido.

Pontos de alagamento no Recife (parcial):

Av. Eng. Abdias de Carvalho - Chesf

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - Entre os números 1200 e 1268 (sentido Subúrbio)

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - Em frente à concessionária Tambaí (sentido Centro)

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - Entre os números 2857 e 2557

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - Entre os números 2100 e 2244

A lista está em atualização e novos pontos podem ser registrados ao longo do dia.

Áreas de risco e contatos da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta moradores de áreas vulneráveis, como encostas e locais sujeitos a alagamentos, a buscarem abrigo seguro em caso de sinais de deslizamento ou acúmulo de água. Em caso de emergência, os órgãos podem ser acionados gratuitamente.

O contato do órgão no Recife é 0800.081.3400. Já o estadual, que abrange Pernambuco como um todo, pode ser acionado pelos números 199 ou (81) 3181.2490

