Jornalista Marília Banholzer é nomeada secretária de Patrimônio e Cultura de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jornalista, Marília já comandou a Comunicação da cidade e teve longa passagem pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura de Olinda anunciou a jornalista Marília Banholzer como nova secretária de Patrimônio e Cultura. Pós-graduada em Jornalismo Digital, ela reúne mais de 15 anos de experiência em comunicação, com atuação em veículos de grande porte e em áreas estratégicas da gestão pública e privada.

Com longa passagem pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Marília também comandou a Secretaria de Comunicação de Olinda, onde liderou campanhas institucionais e organizou a comunicação oficial de grandes eventos, incluindo o Carnaval 2025.

Nova missão em Olinda

No cargo atual, Marília terá a responsabilidade de fortalecer a cena cultural da cidade, ampliar o apoio às manifestações populares e garantir a preservação do patrimônio histórico.

Olinda, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade desde 1982, também detém o título de Cidade Criativa da Música, o que reforça a importância estratégica da pasta.

