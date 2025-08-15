Jornalista Marília Banholzer é nomeada secretária de Patrimônio e Cultura de Olinda
Jornalista, Marília já comandou a Comunicação da cidade e teve longa passagem pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação
A Prefeitura de Olinda anunciou a jornalista Marília Banholzer como nova secretária de Patrimônio e Cultura. Pós-graduada em Jornalismo Digital, ela reúne mais de 15 anos de experiência em comunicação, com atuação em veículos de grande porte e em áreas estratégicas da gestão pública e privada.
Com longa passagem pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Marília também comandou a Secretaria de Comunicação de Olinda, onde liderou campanhas institucionais e organizou a comunicação oficial de grandes eventos, incluindo o Carnaval 2025.
Nova missão em Olinda
No cargo atual, Marília terá a responsabilidade de fortalecer a cena cultural da cidade, ampliar o apoio às manifestações populares e garantir a preservação do patrimônio histórico.
Olinda, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade desde 1982, também detém o título de Cidade Criativa da Música, o que reforça a importância estratégica da pasta.