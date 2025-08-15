fechar
Pernambuco | Notícia

Jornalista Marília Banholzer é nomeada secretária de Patrimônio e Cultura de Olinda

Jornalista, Marília já comandou a Comunicação da cidade e teve longa passagem pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

Por JC Publicado em 15/08/2025 às 22:29
Marília Banholzer
Marília Banholzer - Prefeitura de Olinda

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura de Olinda anunciou a jornalista Marília Banholzer como nova secretária de Patrimônio e Cultura. Pós-graduada em Jornalismo Digital, ela reúne mais de 15 anos de experiência em comunicação, com atuação em veículos de grande porte e em áreas estratégicas da gestão pública e privada.

Com longa passagem pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Marília também comandou a Secretaria de Comunicação de Olinda, onde liderou campanhas institucionais e organizou a comunicação oficial de grandes eventos, incluindo o Carnaval 2025.

Leia Também

Nova missão em Olinda

No cargo atual, Marília terá a responsabilidade de fortalecer a cena cultural da cidade, ampliar o apoio às manifestações populares e garantir a preservação do patrimônio histórico.

Olinda, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade desde 1982, também detém o título de Cidade Criativa da Música, o que reforça a importância estratégica da pasta.

Leia também

Previsão do tempo: sexta-feira (15) abre um fim de semana chuvoso em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: sexta-feira (15) abre um fim de semana chuvoso em Pernambuco
Apac mantém alerta de chuvas moderadas a fortes para RMR e Zona da Mata de Pernambuco
ALERTA

Apac mantém alerta de chuvas moderadas a fortes para RMR e Zona da Mata de Pernambuco

Compartilhe

Tags