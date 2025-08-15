Boa Viagem vai ganhar 528 apartamentos populares em antigo terreno da Aeronáutica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com investimento de R$ 90 milhões, habitacionais vão beneficiar 2,6 mil pessoas de baixa renda que já vivem em comunidades do próprio bairro

A Prefeitura do Recife anunciou a construção de dois novos conjuntos habitacionais no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. Os empreendimentos, batizados de Vila Aeronáutica I e II, terão um total de 528 apartamentos e serão erguidos em um antigo terreno da Aeronáutica na Rua 20 de Janeiro, com um investimento de R$ 90 milhões.

A iniciativa é uma parceria da gestão municipal com o programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

Quem serão os beneficiados

Os futuros moradores dos novos apartamentos são cerca de 2,6 mil pessoas de baixa renda que já vivem em áreas precárias nas proximidades, dentro do próprio bairro de Boa Viagem. Segundo a prefeitura, as áreas onde essas famílias vivem atualmente serão posteriormente urbanizadas, como parte do programa ProMorar.

A transferência do terreno da União para o município, segundo o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, foi viabilizada por uma negociação entre o prefeito João Campos, o ministro da Defesa, José Múcio, e o presidente Lula.

Obras nos conjuntos Vila Aeronáutica I e II, que visam a construção de 528 apartamentos, foram iniciadas - Hélia Scheppa/PCR

Detalhes do projeto

Os 528 apartamentos terão cerca de 51 m² cada, distribuídos em 17 blocos. A área total do terreno é de 25 mil m². O secretário Felipe Cury destacou a localização privilegiada do empreendimento, próximo a uma estação de metrô, terminal de ônibus e importantes avenidas. O projeto prevê ainda a construção de uma pista de cooper.

Como compensação ambiental pela supressão de vegetação no local, a prefeitura informou que será realizado o plantio em dobro das árvores, totalizando 268 novas unidades na área.

As obras no terreno já foram iniciadas com a demolição das antigas construções. A construção dos novos habitacionais deve começar em breve.