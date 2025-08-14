Lula entrega títulos de propriedade a famílias de Brasília Teimosa que aguardavam regularização há mais de 20 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, 6.759 lotes serão titulados em três fases de projeto, com conclusão prevista até janeiro de 2026, quando o presidente prometeu voltar

O presidente Lula (PT) participou nesta quinta-feira (14) da entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social a moradores da comunidade de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. A medida garante direito à moradia para famílias que aguardavam a formalização da posse há mais de duas décadas.

A solenidade marca o início da Etapa 1 do processo de regularização, que beneficiará 1.006 famílias em uma área de aproximadamente 80 mil m². Ao todo, 6.759 lotes serão titulados em três fases, com conclusão prevista até janeiro de 2026. O presidente Lula prometeu voltar à comunidade no início do ano para fazer a entrega dos demais títulos.

"É muito importante porque o título dá segurança para vocês. O título diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês. E vocês farão a casa do jeito que quiserem, a reforma que quiserem, pintar do jeito que quiserem, fazer o comércio de vocês”, afirmou Lula.

"O que nós estamos fazendo é que acabamos com a palafita aqui e vamos dar os títulos, porque vocês são os verdadeiros donos dessa terra, dessa praia e da história de vocês.”

Durante a cerimônia, Lula também entregou simbolicamente as primeiras unidades do Conjunto Habitacional Papa Francisco, no bairro do Recife Antigo. O empreendimento, que faz parte do programa Periferia Viva e está incluído no Novo PAC, terá 128 moradias e beneficiará mais de 500 pessoas. O investimento foi de R$ 10,1 milhões do governo federal, com contrapartida de R$ 9,5 milhões da prefeitura do Recife.

O ministro das Cidades, Jader Filho, que descerrou a placa do habitacional do lado de Lula e do prefeito do Recife, João Campos, destacou a importância histórica de Brasília Teimosa no processo de urbanização de áreas periféricas. “Foi aqui que começaram as urbanizações que hoje se multiplicam pelo Brasil, mas precisava ter um cara como o presidente Lula para que essa ideia pudesse se transformar e mudar a realidade de tantas periferias”, disse.

Programa Imóvel da Gente

A entrega dos títulos em Brasília Teimosa faz parte do Imóvel da Gente, iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). “Entregando os títulos hoje, a gente finaliza, para essas famílias que estão recebendo, todo esse processo que começou há 22 anos.reforçando que um grupo de trabalho foi criado para concluir a regularização de Brasília Teimosa até 2026.

Lula recordou a primeira visita que fez à comunidade em 2003, no início de seu primeiro mandato, chegando a dizer que ficou "puto da vida" com a demora na regularização dos lotes.

“O que eu queria era que os ministros soubessem para quem que a gente iria governar. O pobre sempre teve e sempre terá uma preferência na minha vida e na minha governabilidade porque eu sei como é a vida das pessoas mais humildes nesse país”, disse.

O presidente fez questão de chamar o deputado estadual João Paulo (PT) à frente do palco para lembrar que ele era o prefeito do Recife na época em queo projeto foi iniciado, agradecendo e enaltecendo a imagem do ex-prefeito. Embora não tenha tido a oportunidade de discursar, João Paulo se mostrou agradecido pela reverência de Lula.

Visita do Presidente Lula a Brasília Teimosa - JAILTON JR./JC IMAGEM

Prioridade para mulheres

O prefeito do Recife, João Campos, informou que 66% dos títulos entregues nesta primeira etapa foram destinados a mulheres chefes de família. “Hoje é um dia de muita emoção, onde a gente vê fazer sentido estar na política porque a gente está aqui para trabalhar por quem precisa”, declarou.

Campos também confirmou a criação de um grupo de trabalho conjunto com a Secretaria do Patrimônio da União para cumprir o prazo estabelecido pelo presidente.

A expectativa é que, ao final do processo, as 6.700 famílias da comunidade tenham escritura definitiva, pondo fim a uma espera que atravessou governos e transformando em realidade um projeto iniciado há mais de 20 anos.