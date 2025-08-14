Lula entrega títulos de propriedade a famílias de Brasília Teimosa que aguardavam regularização há mais de 20 anos
Ao todo, 6.759 lotes serão titulados em três fases de projeto, com conclusão prevista até janeiro de 2026, quando o presidente prometeu voltar
O presidente Lula (PT) participou nesta quinta-feira (14) da entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social a moradores da comunidade de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. A medida garante direito à moradia para famílias que aguardavam a formalização da posse há mais de duas décadas.
A solenidade marca o início da Etapa 1 do processo de regularização, que beneficiará 1.006 famílias em uma área de aproximadamente 80 mil m². Ao todo, 6.759 lotes serão titulados em três fases, com conclusão prevista até janeiro de 2026. O presidente Lula prometeu voltar à comunidade no início do ano para fazer a entrega dos demais títulos.
"É muito importante porque o título dá segurança para vocês. O título diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês. E vocês farão a casa do jeito que quiserem, a reforma que quiserem, pintar do jeito que quiserem, fazer o comércio de vocês”, afirmou Lula.
"O que nós estamos fazendo é que acabamos com a palafita aqui e vamos dar os títulos, porque vocês são os verdadeiros donos dessa terra, dessa praia e da história de vocês.”
Durante a cerimônia, Lula também entregou simbolicamente as primeiras unidades do Conjunto Habitacional Papa Francisco, no bairro do Recife Antigo. O empreendimento, que faz parte do programa Periferia Viva e está incluído no Novo PAC, terá 128 moradias e beneficiará mais de 500 pessoas. O investimento foi de R$ 10,1 milhões do governo federal, com contrapartida de R$ 9,5 milhões da prefeitura do Recife.
O ministro das Cidades, Jader Filho, que descerrou a placa do habitacional do lado de Lula e do prefeito do Recife, João Campos, destacou a importância histórica de Brasília Teimosa no processo de urbanização de áreas periféricas. “Foi aqui que começaram as urbanizações que hoje se multiplicam pelo Brasil, mas precisava ter um cara como o presidente Lula para que essa ideia pudesse se transformar e mudar a realidade de tantas periferias”, disse.
Programa Imóvel da Gente
A entrega dos títulos em Brasília Teimosa faz parte do Imóvel da Gente, iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). “Entregando os títulos hoje, a gente finaliza, para essas famílias que estão recebendo, todo esse processo que começou há 22 anos.reforçando que um grupo de trabalho foi criado para concluir a regularização de Brasília Teimosa até 2026.
Lula recordou a primeira visita que fez à comunidade em 2003, no início de seu primeiro mandato, chegando a dizer que ficou "puto da vida" com a demora na regularização dos lotes.
“O que eu queria era que os ministros soubessem para quem que a gente iria governar. O pobre sempre teve e sempre terá uma preferência na minha vida e na minha governabilidade porque eu sei como é a vida das pessoas mais humildes nesse país”, disse.
O presidente fez questão de chamar o deputado estadual João Paulo (PT) à frente do palco para lembrar que ele era o prefeito do Recife na época em queo projeto foi iniciado, agradecendo e enaltecendo a imagem do ex-prefeito. Embora não tenha tido a oportunidade de discursar, João Paulo se mostrou agradecido pela reverência de Lula.
Prioridade para mulheres
O prefeito do Recife, João Campos, informou que 66% dos títulos entregues nesta primeira etapa foram destinados a mulheres chefes de família. “Hoje é um dia de muita emoção, onde a gente vê fazer sentido estar na política porque a gente está aqui para trabalhar por quem precisa”, declarou.
Campos também confirmou a criação de um grupo de trabalho conjunto com a Secretaria do Patrimônio da União para cumprir o prazo estabelecido pelo presidente.
A expectativa é que, ao final do processo, as 6.700 famílias da comunidade tenham escritura definitiva, pondo fim a uma espera que atravessou governos e transformando em realidade um projeto iniciado há mais de 20 anos.