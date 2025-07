Previsão do tempo: fim de semana no Grande Recife deve ter chuva fraca e clima ameno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A sexta-feira (25) começa com céu parcialmente nublado e previsão de pancadas fracas ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife (RMR), com tendência de precipitações moderadas durante o fim de semana. O cenário é parecido nas Zonas da Mata Sul e Norte e no Agreste do estado, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

Pernambucanos podem comemorar o "frio" no estado

Os termômetros no Recife variam entre 23°C e 28°C, durante o dia 25. Na Mata Norte e Mata Sul, o cenário é semelhante, com tempo parcialmente nublado e máximas de até 28°C.

No Agreste, o céu deve oscilar entre nublado e parcialmente nublado, mas os municípios da região devem registrar as temperaturas mais baixas de Pernambuco, com máximas de 26°C e mínimas de 16°C. Já no Sertão de Pernambuco, o tempo segue oscilando entre calor e frio, entre 32°C e 16°C.

Fim de semana terá temperaturas amenas e possibilidade de chuvas leves

O estado de observação da Mata Sul não foi renovado para esta sexta (25). Assim como na Mata Norte, no Agreste e na RMR, o fim de semana deve ser de chuvas fracas e pico máximo no domingo, com a tendência se elevando para fraca a moderada. As exceções são no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, que devem permanecer sem chuva. Confira a tabela da Apac:

Defesa Civil mantém plantão 24h

Mesmo com previsão de chuvas leves, é importante que a população fique atenta. Em caso de necessidade, a Defesa Civil de Pernambuco pode ser acionada pelos números 199 ou (81) 3181-2490. Já a Defesa Civil do Recife atende pelo 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

