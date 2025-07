Praça do Arsenal passa por requalificação inspirada na arte de Burle Marx; veja imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Projeto é fruto de mitigação do empreendimento Moinho Recife e transformará espaço com releitura do traçado original de 1934; confira

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife iniciou as obras de requalificação da Praça Artur Oscar, popularmente conhecida como Praça do Arsenal, localizada no Bairro do Recife.

A intervenção se baseia no projeto original do paisagista Roberto Burle Marx, elaborado em 1934, e propõe uma releitura contemporânea do traçado.

A proposta busca preservar o valor histórico do espaço, ao mesmo tempo em que incorpora as transformações urbanas ocorridas em seu entorno ao longo das décadas.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é tornar a praça mais acessível e acolhedora, alinhando sua nova configuração aos princípios do paisagismo moderno defendidos por Burle Marx.

Imagem do projeto de requalificação da Praça do Arsenal - Divulgação / Prefeitura do Recife Imagem do projeto de requalificação da Praça do Arsenal - Divulgação / Prefeitura do Recife Imagem do projeto de requalificação da Praça do Arsenal - Divulgação / Prefeitura do Recife Imagem do projeto de requalificação da Praça do Arsenal - Divulgação / Prefeitura do Recife Imagem do projeto de requalificação da Praça do Arsenal - Divulgação / Prefeitura do Recife

Qual é a previsão de conclusão da obra?

A área já está isolada para o início das obras, que têm previsão de conclusão até o dia 15 de outubro.

Sob coordenação do Recentro e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a intervenção integra as ações mitigadoras vinculadas ao empreendimento Moinho Recife.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de arquitetura da Emlurb, com consultoria do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), responsável por contribuir com pesquisas históricas e registros iconográficos da praça.

Destaques do projeto da Praça do Arsenal

Um dos principais destaques do projeto é a recriação de um amplo jardim central com espécies de restinga, vegetação nativa adaptada à salinidade e típica dos ecossistemas brasileiros.

O novo canteiro ocupará o espaço onde foi instalada, nos anos 1970, uma fonte que descaracterizou o traçado original da praça.

A estrutura será contornada por uma mureta de alvenaria com revestimento em granilite.

A requalificação inclui ainda a instalação de bancos de concreto com design contemporâneo e bordas arredondadas, posicionados ao redor das árvores mais antigas, uma releitura dos assentos circulares usados por Burle Marx para proteger a vegetação recém-plantada.

O que será removido e o que será acrescentado?

Com o nivelamento da praça, será possível ampliar a circulação de pedestres e permitir uma leitura mais fluida da paisagem, revelando o casario histórico ao redor, conforme idealizado originalmente.

Para viabilizar essa reconfiguração, será necessária a remoção de gradis, escadarias, rampas e portões.

A pavimentação em pedra portuguesa será substituída por placas de concreto liso, proporcionando maior acessibilidade e integração ao ambiente urbano.

Além disso, elementos contemporâneos serão incorporados, como lixeiras com acabamento em madeira, bicicletário e um novo sistema de iluminação pública.

Já o busto do Almirante Tamandaré, atualmente no centro da praça, será transferido para o Quartel da Marinha.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC