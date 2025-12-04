IA: O Futuro do Cuidado É Humano - Por Marcus Villander

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Como ensinavam os grandes mestres da medicina, nenhum paciente atendido cabe em um único exame, em uma fotografia estática do adoecimento

A Inteligência Artificial já faz parte da medicina moderna, apoiando diagnósticos, organizando informações e reduzindo tarefas burocráticas. Mas, diante desse avanço tecnológico, uma verdade permanece inalterada: o cuidado nasce do encontro humano. Enquanto a tecnologia amplia em análise de dados; só humano é capaz de cuidar.

A essência da Clínica Médica sempre foi construída sobre bases sólidas — a escuta profunda, a anamnese que aproxima, o toque que conforta, o exame físico que é antes de tudo, presença. Esses pilares não pertencem ao passado: são o que sustenta o presente e orienta o futuro.

Afinal, como ensinavam os grandes mestres, nenhum paciente cabe em um único exame, em uma fotografia estática do adoecimento. A Medicina não é foto, medicina é filme — é trajetória, contexto e história. A IA enxerga padrões; o médico enxerga pessoas. E o sofrimento não cabe em laudos.

Vivemos um tempo em que algoritmos preveem riscos, sugerem condutas e organizam grandes volumes de informação. Um avanço que acelera o desenvolvimento. Quando bem utilizada, a IA devolve tempo ao médico, reduz ruídos burocráticos e amplia o foco naquilo que realmente importa: a relação terapêutica.

Mas é preciso lembrar que há dimensões do cuidado que nenhuma tecnologia acessa. A IA não acompanha trajetórias emocionais, não capta silêncios, não reconhece nuances afetivas e não cria vínculos. Como "curtida" não é afeto e "seguidor" não é amigo, IA também não é médico. IA melhora a eficiência; mas só o médico melhora a vida.

O médico do futuro, portanto, é a retomada ao tipo de médico que existia no passado — aquele que olha nos olhos, que cria confiança em toda a família, que entende o contexto e vê além da doença.

IA: O futuro do cuidar é humano — Evento Saúde e Bem-Estar | SJCC

Num momento em que hospitais, clínicas e serviços discutem sobre automação, inteligência artificial e inovação, é fundamental reafirmar: quanto mais tecnologia surge, mais essencial se torna o humano. A IA é ferramenta. O médico é roteiro e direção. O amanhã da medicina começa no olhar humano de hoje.

O futuro do cuidado continua sendo profundamente humano.

*Dr. Marcus Villander - Médico Clínico, Mestre e Doutorando em Ciências pela Fiocruz, Diretor da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica