Voz do Leitor, 04/12: Descarte irregular de lixo em Camaragibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Avenida Ersina Lapenda, no bairro do Timbi, que cobra a melhoria da limpeza pública do município

Clique aqui e escute a matéria

Descarte irregular de lixo em Camaragibe

Aqui na Avenida Ersina Lapenda, no bairro do Timbi, no município de Camaragibe, virou um verdadeiro lixão. Entra e sai prefeito e sempre essa sujeira devido ao descarte irregular de lixo. Está desse jeito há anos. O povo traz lixo de longe para jogar aqui próximo do antigo terminal do Timbi. Nós moradores e comerciantes não aguentamos mais. O carro do lixo passa, mas só tiram um pedaço e fica assim mesmo. Ratos, baratas e muitas moscas. Peço que a Prefeitura de Camaragibe tome medidas para coibir esse descarte irregular e aumentar a limpeza pública no nosso bairro.

Elisabete Soto, por e-mail

Descarte irregular de lixo em Camaragibe - ELISABETE SOTO / VOZ DO LEITOR

Feminicídio

A sociedade está passiva e já normatizou o feminicídio. São crimes bárbaros contra as mulheres todos os dias. Incêndio provocado por um homem em comunidade na Caxangá, matando a a companheira e seus quatro filhos; mulher violentada dentro de posto da polícia rodoviária, no Cabo de Santo Agostinho; mulher arrastada na Marginal Pinheiros, em São Paulo; entre tantos outras atrocidades. Se nós, mulheres, não fizermos algo efetivamente, como manifestações, paralisação, cobrar das representantes mulheres que atuam na política... Ninguém vai nos proteger. Confiamos o voto em Raquel Lyra, como primeira governadora mulher de Pernambuco, mas infelizmente está sendo mais do mesmo e esses criminosos seguem impunes.

Patrícia Targino, via redes sociais

Muito dinheiro, poucas entregas

O Governo Federal anunciou, na terça-feira (2), bilhões em obras em Pernambuco. Porém basta andar pelas ruas do Recife ou de municípios do interior profundo para perguntar por onde tantos bilhões e "entregas"? Quem estiver em Pernambuco me responda: onde está o estaleiro que ia fabricar navios aos montes a preço de banana? Quantos navios já saíram desse estaleiro? Onde está a cidade da Copa em São Lourenço da Mata que iria transformar aquela na "Nova Miami" das Américas? A especulação imobiliária foi tanta que teve gente que comprou terrenos superfaturados imaginando o retorno, mas o resultado foi um prejuízo enorme que tiveram e acabou virando "Cidade Fantasma".

Edjailson Xavier, por e-mail

CNH

Tenho lido no conceituado jornal as notícias de que está em andamento a aprovação do projeto que determina que não será mais necessário passar pela autoescola para retirada da carteira. É certo que realmente o preço para tal procedimento está muito caro. Precisa, sim, uma maneira de baratear o processo para que todos tenham condições. É difícil entender, como uma pessoa sem qualquer conhecimento das leis de trânsito, possa se constituir um usuário em potencial do trânsito. Basta ver os problemas existentes muitas vezes por completo desconhecimento das leis.

Edson Barreto, por e-mail

Prioridades



Segundo o IBGE o Brasil chegou aos menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde 2012. É o resultado da política aditada pelo governo Federal, voltado para o atendimento prioritário dos mais pobres de nosso País.

Sylvio Belém, por e-mail

STF

Quando se critica o ativismo judicial do STF e de que esse mesmo Tribunal vem ainda legislando, muitos ministros não gostam. No entanto, nesta quarta-feira (3), o ministro Gilmar Mendes determinou que apenas o Procurador-Geral a República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, contrariando a legislação vigente.

Marco Wanerley, por e-mail