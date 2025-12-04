Voz do Leitor, 04/12: Descarte irregular de lixo em Camaragibe
A denúncia da leitora da coluna ocorre na Avenida Ersina Lapenda, no bairro do Timbi, que cobra a melhoria da limpeza pública do município
Descarte irregular de lixo em Camaragibe
Aqui na Avenida Ersina Lapenda, no bairro do Timbi, no município de Camaragibe, virou um verdadeiro lixão. Entra e sai prefeito e sempre essa sujeira devido ao descarte irregular de lixo. Está desse jeito há anos. O povo traz lixo de longe para jogar aqui próximo do antigo terminal do Timbi. Nós moradores e comerciantes não aguentamos mais. O carro do lixo passa, mas só tiram um pedaço e fica assim mesmo. Ratos, baratas e muitas moscas. Peço que a Prefeitura de Camaragibe tome medidas para coibir esse descarte irregular e aumentar a limpeza pública no nosso bairro.
Elisabete Soto, por e-mail
Feminicídio
A sociedade está passiva e já normatizou o feminicídio. São crimes bárbaros contra as mulheres todos os dias. Incêndio provocado por um homem em comunidade na Caxangá, matando a a companheira e seus quatro filhos; mulher violentada dentro de posto da polícia rodoviária, no Cabo de Santo Agostinho; mulher arrastada na Marginal Pinheiros, em São Paulo; entre tantos outras atrocidades. Se nós, mulheres, não fizermos algo efetivamente, como manifestações, paralisação, cobrar das representantes mulheres que atuam na política... Ninguém vai nos proteger. Confiamos o voto em Raquel Lyra, como primeira governadora mulher de Pernambuco, mas infelizmente está sendo mais do mesmo e esses criminosos seguem impunes.
Patrícia Targino, via redes sociais
Muito dinheiro, poucas entregas
O Governo Federal anunciou, na terça-feira (2), bilhões em obras em Pernambuco. Porém basta andar pelas ruas do Recife ou de municípios do interior profundo para perguntar por onde tantos bilhões e "entregas"? Quem estiver em Pernambuco me responda: onde está o estaleiro que ia fabricar navios aos montes a preço de banana? Quantos navios já saíram desse estaleiro? Onde está a cidade da Copa em São Lourenço da Mata que iria transformar aquela na "Nova Miami" das Américas? A especulação imobiliária foi tanta que teve gente que comprou terrenos superfaturados imaginando o retorno, mas o resultado foi um prejuízo enorme que tiveram e acabou virando "Cidade Fantasma".
Edjailson Xavier, por e-mail
CNH
Tenho lido no conceituado jornal as notícias de que está em andamento a aprovação do projeto que determina que não será mais necessário passar pela autoescola para retirada da carteira. É certo que realmente o preço para tal procedimento está muito caro. Precisa, sim, uma maneira de baratear o processo para que todos tenham condições. É difícil entender, como uma pessoa sem qualquer conhecimento das leis de trânsito, possa se constituir um usuário em potencial do trânsito. Basta ver os problemas existentes muitas vezes por completo desconhecimento das leis.
Edson Barreto, por e-mail
Prioridades
Segundo o IBGE o Brasil chegou aos menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde 2012. É o resultado da política aditada pelo governo Federal, voltado para o atendimento prioritário dos mais pobres de nosso País.
Sylvio Belém, por e-mail
STF
Quando se critica o ativismo judicial do STF e de que esse mesmo Tribunal vem ainda legislando, muitos ministros não gostam. No entanto, nesta quarta-feira (3), o ministro Gilmar Mendes determinou que apenas o Procurador-Geral a República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, contrariando a legislação vigente.
Marco Wanerley, por e-mail