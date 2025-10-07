fechar
Artigo | Notícia

Jáder Tachlitsky: Quando a história sangra: reflexões sobre o 7 de outubro

Que o 7 de outubro de 2025 seja uma data de reflexão e de compromisso: nunca mais deixar que o terror determine o destino de israelenses e palestinos.

Por JÁDER TACHLITSKY Publicado em 07/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 07/10/2025 às 10:27
Apoiadores e familiares de reféns israelenses sequestrados pelo grupo militante palestino Hamas, reunidos no centro de Tel Aviv
Apoiadores e familiares de reféns israelenses sequestrados pelo grupo militante palestino Hamas, reunidos no centro de Tel Aviv - GIL COHEN-MAGEN/AFP

Clique aqui e escute a matéria

Dois anos se passaram desde aquele amanhecer do 7 de outubro de 2023, data que ficará marcada como a mais sombria da história de Israel. Relembrar os fatos não é apenas um exercício de memória; é uma necessidade para compreender os rumos da guerra, suas consequências e, sobretudo, as possibilidades de paz.

Gaza: uma esperança frustrada

Em 2005, Israel retirou-se integralmente da Faixa de Gaza, levando consigo tropas e civis. A expectativa era de que esse território se transformasse em um laboratório de governança da Autoridade Palestina.

Que seria viável a criação de um estado palestino convivendo em paz com o estado judeu. Porém, no ano seguinte, as eleições deram vitória ao Hamas, grupo que nunca escondeu seu objetivo: a destruição do Estado de Israel.

Seguiu-se, em 2007, um golpe do Hamas, marcado por execuções e perseguições, consolidando o grupo como autoridade única em Gaza. Desde então, o território deixou de ser promessa de paz para se tornar plataforma de foguetes e atentados.

O Hamas e sua lógica de terror

Fundado em 1987, o Hamas é um grupo fundamentalista islâmico que aplica a sharia de forma brutal, subjuga a própria população e usa civis como escudos humanos. Homofobia, misoginia e violência política fazem parte de sua cartilha. Sua carta fundacional não deixa dúvidas. Prega a aniquilação de Israel e a morte de seus cidadãos.

A véspera da tragédia

Na véspera do ataque, em 6 de outubro de 2023, a aparência era de relativa calmaria. Palestinos cruzavam diariamente para trabalhar em Israel; hospitais israelenses recebiam pacientes vindos de Gaza; caminhões de alimentos e recursos entravam no território. Parecia haver uma rotina possível, ainda que frágil.

O 7 de outubro

A madrugada seguinte mudou tudo. Durante o feriado judaico de Simchat Torá, Israel foi surpreendido por uma ofensiva sem precedentes: ataques por terra, mar e ar. O massacre mirou deliberadamente civis: homens e mulheres, idosos, crianças e até bebês. Pessoas foram queimadas vivas, mulheres estupradas, famílias despedaçadas diante de seus próprios olhos.

O festival de música, que reunia jovens em clima de celebração, transformou-se em cenário de chacina. Tudo documentado, em clima de euforia, pelos próprios algozes.

Foram mais de 1.200 mortos, centenas de feridos e 250 sequestrados. Um banho de sangue que se tornou o maior massacre de judeus em um único dia desde o Holocausto. Pessoas de outras nacionalidades, israelenses de outras confissões, também foram vítimas da sanha assassina.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A guerra e sua distorção internacional

A resposta de Israel inaugurou uma guerra que já completa dois anos. O Hamas, protegido em túneis subterrâneos, transformou escolas, hospitais, mesquitas e residências em bases estratégicas, transformando sua própria população em escudos humanos. A morte de civis passou a ser usada como arma de propaganda.

A comunidade internacional, muitas vezes, repetiu como verdade números e versões fornecidas pelo grupo terrorista. Mortes de combatentes foram anunciadas como de civis; mortes naturais foram somadas às estatísticas da guerra. Essa manipulação não apenas distorceu a realidade, como também reavivou preconceitos antigos. O antissemitismo explodiu em discursos e ataques contra judeus e instituições judaicas ao redor do mundo.

Leia Também

Reflexões após dois anos

Israel é a única democracia da região e enfrenta um inimigo que não esconde sua intenção de aniquilação. Por trás do Hamas está o Irã, que tem financiado e organizado grupos terroristas e que persegue, há décadas, a capacidade nuclear, tornando-se um risco global.

Essa guerra poderia ter sido evitada. As populações israelense e palestina poderiam ter sido poupadas de tanto trauma, de tanta dor. Qualquer projeto real de paz passa por uma condição básica: o povo palestino precisa libertar-se da tutela do Hamas. É preciso despir-se da narrativa que culpa Israel por todos os males e construir propostas concretas de convivência.

Do lado israelense, a disposição para a paz já foi provada em acordos com Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Certamente um aceno para a paz estimularia a formação de uma maioria na sociedade israelense que respaldaria um avanço nesse caminho.

Um chamado à responsabilidade internacional

Os traumas são profundos e atravessam gerações. Mas a história não pode ser apenas uma sucessão de tragédias. Cabe à comunidade internacional trabalhar para que os canais de diálogo sejam reabertos. É preciso conter o extremismo, apoiar lideranças que busquem soluções políticas e garantir que a convivência entre dois povos e dois estados seja viável.

o dia 7 de outubro de 2023, vimos o que o ódio é capaz de produzir. Que o 7 de outubro de 2025 seja uma data de reflexão e de compromisso: nunca mais deixar que o terror determine o destino de israelenses e palestinos.

Jáder Tachlitsky , economista, professor de Cultura Judaica e História Judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco

Leia também

Hamas está cedendo em pontos 'muito importantes', diz Trump sobre acordo de paz em Gaza
FAIXA DE GAZA

Hamas está cedendo em pontos 'muito importantes', diz Trump sobre acordo de paz em Gaza
Hamas pede acordo imediato de troca de reféns com Israel
NEGOCIAÇÕES

Hamas pede acordo imediato de troca de reféns com Israel

Compartilhe

Tags