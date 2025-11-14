Bombardeio russo em Kiev deixa 6 mortos e 35 feridos nesta sexta (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente Volodymyr Zelensky afirma que 14 mísseis foram abatidos por sistemas Patriot; uma grávida está entre os 35 feridos no ataque a Kiev.

*Com informações do Estadão Conteúdo e agências internacionais

Um grande bombardeio com mísseis e drones russos atingiu Kiev, capital da Ucrânia, na madrugada desta sexta-feira (14). Autoridades ucranianas informaram que o ataque matou seis pessoas e deixou pelo menos 35 feridos, incluindo uma mulher grávida.

O ataque provocou incêndios e deixou buracos enormes em prédios de apartamentos. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia usou pelo menos 430 drones e 18 mísseis.

Zelensky classificou a ação como "um ataque especialmente calculado para causar o máximo de danos possível às pessoas e aos civis". As cidades de Odessa, no sul, e Kharkiv, no nordeste, também foram alvo.

Defesa e versão russa

Moscou negou ter atacado áreas civis. O Ministério da Defesa russo afirmou nesta sexta que o ataque noturno foi direcionado contra "instalações militares-industriais e energéticas" da Ucrânia.

O presidente Zelensky informou que a Ucrânia usou seus sistemas de defesa aérea Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos, e conseguiu derrubar 14 dos mísseis. O líder ucraniano aproveitou para pedir o envio de mais desses sistemas aos seus apoiadores.

Em Berlim, autoridades de defesa europeias reunidas nesta sexta-feira prometeram manter o apoio à Ucrânia.