Rússia e Coreia do Norte culpam 'ação agressiva dos EUA' por tensões globais
Após reunião entre chanceleres em Moscou, ministério russo afirma que países compartilham o entendimento sobre a causa do aumento das tensões
A Rússia e a Coreia do Norte afirmaram, nesta segunda-feira (27), que compartilham o entendimento de que as "ações agressivas dos EUA e seus aliados são a principal causa do aumento das tensões" no mundo, especialmente na Península Coreana e no nordeste da Ásia.
A declaração conjunta foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores russo após uma reunião entre os chanceleres dos dois países.
O encontro em Moscou reuniu Sergey Lavrov (Rússia) e Choe Son-hui (Coreia do Norte) para discutir os laços bilaterais e a implementação de acordos firmados anteriormente pelos líderes Vladimir Putin e Kim Jong Un.
"Novo nível de aliança"
O comunicado russo ressalta que os ministros "reafirmaram o comprometimento com a parceria estratégica" e que as relações entre Moscou e Pyongyang atingiram um "novo nível de aliança".
"A Rússia expressou suporte às medidas tomadas pela liderança da Coreia do Norte para proteger a soberania e a segurança nacional do seu país", acrescentou o ministério.
Após a reunião com Lavrov, a ministra Choe Son-hui também teve um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo a agência Interfax, Putin afirmou que "tudo está caminhando de acordo com o plano nas relações entre Rússia e Coreia do Norte".
A aproximação entre os dois países, ambos sob sanções ocidentais, é vista com preocupação pelos Estados Unidos e seus aliados, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia e das tensões nucleares na Península Coreana.
