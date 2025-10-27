fechar
Mundo | Notícia

Rússia e Coreia do Norte culpam 'ação agressiva dos EUA' por tensões globais

Após reunião entre chanceleres em Moscou, ministério russo afirma que países compartilham o entendimento sobre a causa do aumento das tensões

Por JC Publicado em 27/10/2025 às 18:35
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chega a Minsk, Bielorrússia, em visita de trabalho
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chega a Minsk, Bielorrússia, em visita de trabalho - Reprodução/X @mfa_russia

Clique aqui e escute a matéria

A Rússia e a Coreia do Norte afirmaram, nesta segunda-feira (27), que compartilham o entendimento de que as "ações agressivas dos EUA e seus aliados são a principal causa do aumento das tensões" no mundo, especialmente na Península Coreana e no nordeste da Ásia.

A declaração conjunta foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores russo após uma reunião entre os chanceleres dos dois países.

O encontro em Moscou reuniu Sergey Lavrov (Rússia) e Choe Son-hui (Coreia do Norte) para discutir os laços bilaterais e a implementação de acordos firmados anteriormente pelos líderes Vladimir Putin e Kim Jong Un.

"Novo nível de aliança"

O comunicado russo ressalta que os ministros "reafirmaram o comprometimento com a parceria estratégica" e que as relações entre Moscou e Pyongyang atingiram um "novo nível de aliança".

"A Rússia expressou suporte às medidas tomadas pela liderança da Coreia do Norte para proteger a soberania e a segurança nacional do seu país", acrescentou o ministério.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Após a reunião com Lavrov, a ministra Choe Son-hui também teve um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo a agência Interfax, Putin afirmou que "tudo está caminhando de acordo com o plano nas relações entre Rússia e Coreia do Norte".

A aproximação entre os dois países, ambos sob sanções ocidentais, é vista com preocupação pelos Estados Unidos e seus aliados, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia e das tensões nucleares na Península Coreana.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Cecafé celebra encontro Brasil-EUA, mas aguarda resultados concretos para isenção das tarifas
REUNIÃO

Cecafé celebra encontro Brasil-EUA, mas aguarda resultados concretos para isenção das tarifas
Zelensky vê 'chance real' de acabar com a guerra e deter Rússia agora, mas pede mais pressão e apoio
CONFLITO

Zelensky vê 'chance real' de acabar com a guerra e deter Rússia agora, mas pede mais pressão e apoio

Compartilhe

Tags