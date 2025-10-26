Cecafé celebra encontro Brasil-EUA, mas aguarda resultados concretos para isenção das tarifas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente Lula e o presidente Trump se reuniram a portas fechadas na Malásia em encontro bilateral entre Brasil e Estados Unidos

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) disse em nota que celebra o diálogo realizado hoje na Malásia entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, para o fortalecimento das relações comerciais entre os países.

O Cecafé destacou, no entanto, que aguarda por resultados concretos para a isenção das tarifas atualmente aplicadas ao setor do café.

"A isenção contribuirá para o recuo da atual pressão inflacionária ao produto no mercado dos EUA e para o fortalecimento da sustentabilidade de toda a cadeia produtiva brasileira", afirmou no texto.

A entidade ainda disse que os dois países estão dispostos a avançar nas discussões sobre as tarifas atualmente em vigor, que afetam diretamente a competitividade do café brasileiro nos EUA.

Informações estratégicas

Segundo o Cecafé, o presidente da entidade, Márcio Ferreira, está participando da missão nacional na Indonésia e na Malásia, além das reuniões com a equipe do governo federal. "Ferreira está levando informações estratégicas e ressaltando pontos importantes para a isenção das tarifas aos cafés brasileiros", disse a nota.

A entidade recordou, ainda, que tem atuado no Brasil e em Washington para contribuir com o fortalecimento da relação entre as duas partes para preservar a competitividade dos cafés brasileiros, garantir a competitividade às exportações e a previsibilidade ao mercado global.



