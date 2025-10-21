Implementação de plano de paz em Gaza está 'melhor do que o esperado', diz vice-presidente dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em Israel, JD Vance afirma que governo de Netanyahu tem sido "prestativo", mas reitera ameaça de Trump: se o Hamas não se desarmar, "será obliterado"

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (21) que a implementação do plano de paz do presidente Donald Trump para a Faixa de Gaza está progredindo "melhor do que esperávamos". A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa em Israel.

Vance elogiou o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dizendo que tem sido "extremamente prestativo" na execução das medidas para estabilizar a região após anos de guerra.

Apesar do otimismo, o vice-presidente ressaltou que o processo será longo. Ele citou a complexidade humanitária da situação, como a dificuldade de encontrar os corpos de reféns que ainda estão sob escombros. "Isso não vai acontecer da noite para o dia", disse.

Desarmamento do Hamas e ameaça

JD Vance reiterou a principal condição do acordo para o grupo palestino: "o Hamas precisa se desarmar". Ele reforçou a ameaça já feita por Trump, advertindo que, se o grupo "não cooperar, será obliterado".

Segundo o vice-presidente, a prioridade da força-tarefa internacional no momento é garantir a segurança e a entrada de alimentos e remédios em Gaza. A formação de um "governo de longo prazo" para o território e a reconstrução da região seriam os próximos passos.

Vance também reafirmou a promessa de Trump de que "não haverá militares dos EUA no solo de Gaza". Questionado sobre o Irã, ele disse que a Casa Branca almeja uma "boa relação", mas manteve a posição de que o país "não pode ter uma arma nuclear".

