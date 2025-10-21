fechar
Mundo | Notícia

Implementação de plano de paz em Gaza está 'melhor do que o esperado', diz vice-presidente dos EUA

Em Israel, JD Vance afirma que governo de Netanyahu tem sido "prestativo", mas reitera ameaça de Trump: se o Hamas não se desarmar, "será obliterado"

Por JC Publicado em 21/10/2025 às 18:05
Palestinos deslocados com seus pertences passam por prédios destruídos enquanto retornam para suas casas na Faixa de Gaza
Palestinos deslocados com seus pertences passam por prédios destruídos enquanto retornam para suas casas na Faixa de Gaza - JEHAD ALSHRAFI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (21) que a implementação do plano de paz do presidente Donald Trump para a Faixa de Gaza está progredindo "melhor do que esperávamos". A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa em Israel.

Vance elogiou o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dizendo que tem sido "extremamente prestativo" na execução das medidas para estabilizar a região após anos de guerra.

Apesar do otimismo, o vice-presidente ressaltou que o processo será longo. Ele citou a complexidade humanitária da situação, como a dificuldade de encontrar os corpos de reféns que ainda estão sob escombros. "Isso não vai acontecer da noite para o dia", disse.

Desarmamento do Hamas e ameaça

JD Vance reiterou a principal condição do acordo para o grupo palestino: "o Hamas precisa se desarmar". Ele reforçou a ameaça já feita por Trump, advertindo que, se o grupo "não cooperar, será obliterado".

Segundo o vice-presidente, a prioridade da força-tarefa internacional no momento é garantir a segurança e a entrada de alimentos e remédios em Gaza. A formação de um "governo de longo prazo" para o território e a reconstrução da região seriam os próximos passos.

Vance também reafirmou a promessa de Trump de que "não haverá militares dos EUA no solo de Gaza". Questionado sobre o Irã, ele disse que a Casa Branca almeja uma "boa relação", mas manteve a posição de que o país "não pode ter uma arma nuclear".

