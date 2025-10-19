Israel ataca alvos do Hamas em Gaza e diz que vai retomar cessar-fogo após acusar violação
Israel diz ter atingido dezenas de alvos em Gaza após acusar violação do cessar-fogo, mas afirma que trégua será retomada conforme acordo firmado
As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram neste domingo (19) que bombardearam dezenas de alvos do Hamas na Faixa de Gaza, alegando violação do acordo de cessar-fogo por parte do grupo palestino. Segundo comunicado divulgado no Telegram, foram atingidos depósitos de armas, postos de disparo, células consideradas terroristas e outras infraestruturas ligadas ao Hamas.
O exército informou ainda que destruiu aproximadamente seis quilômetros de túneis utilizados, segundo Israel, para preparar ofensivas contra seu território. As IDF não divulgaram detalhes sobre os locais exatos dos ataques nem informaram se houve mortos ou feridos.
A operação ocorre poucos dias após o início de uma trégua mediada pelos Estados Unidos — sob liderança do presidente Donald Trump — e países como Egito, que tentam conter a escalada do conflito.
Israel diz que vai manter cessar-fogo
Menos de uma hora após o anúncio dos bombardeios, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que vão retomar a aplicação do cessar-fogo em Gaza, conforme os termos do acordo firmado com o Hamas. Segundo as IDF, a decisão segue orientação do escalão político do governo israelense.
“O cessar-fogo será mantido, e qualquer violação receberá resposta firme”, informou o comunicado.
Até o momento, o Hamas não se pronunciou sobre a nova ofensiva nem sobre a reação de Israel em relação ao acordo.