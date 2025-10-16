"Se Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser matá-los", diz Trump
Em postagem na Truth Social, Trump ameaçou intervenção direta contra o Hamas caso ataques a civis em Gaza prossigam, elevando o risco de escalada
*Com informações de Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta semana na sua plataforma Truth Social uma mensagem direta e ameaçadora ao Hamas: “Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los”.
Segundo Trump, as ações do grupo estariam violando termos acordados num cessar-fogo com Israel — argumento usado pelo presidente para justificar uma possível intervenção mais ampla.
Contexto da fala
A mensagem de Trump surge em meio a um momento de alta tensão no Oriente Médio, marcado por confrontos entre Israel e o Hamas, negociações de cessar-fogo intermitentes e esforços internacionais para reduzir o número de vítimas civis.
Governos, organismos multilaterais e organizações humanitárias têm repetido a necessidade de proteger civis e garantir acesso a ajuda humanitária nas áreas afetadas.