"Se Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser matá-los", diz Trump

Em postagem na Truth Social, Trump ameaçou intervenção direta contra o Hamas caso ataques a civis em Gaza prossigam, elevando o risco de escalada

*Com informações de Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta semana na sua plataforma Truth Social uma mensagem direta e ameaçadora ao Hamas: “Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los”.

Segundo Trump, as ações do grupo estariam violando termos acordados num cessar-fogo com Israel — argumento usado pelo presidente para justificar uma possível intervenção mais ampla.

Contexto da fala

A mensagem de Trump surge em meio a um momento de alta tensão no Oriente Médio, marcado por confrontos entre Israel e o Hamas, negociações de cessar-fogo intermitentes e esforços internacionais para reduzir o número de vítimas civis.

Governos, organismos multilaterais e organizações humanitárias têm repetido a necessidade de proteger civis e garantir acesso a ajuda humanitária nas áreas afetadas.