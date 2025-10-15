Dudu Calabar
No triste caso do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, passaram a chamá-lo de Dudu Calabar, que foi morar em outro país tramando contra o Brasil.
Clique aqui e escute a matéria
Ao que parece, depois do telefonema amigável do ciclotímico Trump, para Lula, Dudu Calabar escorregou no limbo pastoso e traiçoeiro da filosofia especulativa e tombou de mau jeito, quedando imóvel em decúbito dorsal, com ressaibos de traidor da pátria (gostou, Waldemar Borges, você, combatente e guerreiro da velha guarda e de antigos carnavais?)
Isso me lembrou o samba de grande sucesso, Máscara da Face, de Klécius Caldas e Armando Cavalcante, gravado por Dircinha Batista: "Deixou, deixou, deixou; Deixou cair a máscara da face. Mostrou, mostrou, mostrou; Mostrou por sí, que nunca teve classe."
Há uma polêmica sobre Calabar. No começo os historiadores "oficiais," tipo o baiano Pedro Calmon, defenderam a tese de ser Calabar traidor. Recentemente, Chico Buarque e outros intelectuais acham que Calabar foi herói da Pátria. Mas a verdade é que apesar da polêmica, quando queremos nos referir a um traidor qualquer, ainda o xingamos de Calabar.
No triste caso do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, passaram a chamá-lo de Dudu Calabar. A história do Brasil jamais registrara episódio de parlamentar que fosse viver por pouco tempo em outro país, para tramar junto ao seu presidente manobras escusas e indevidas interferências nos seus poderes legalmente constituídos, visando a modificação de decisões sobre o Judiciário, por exemplo.
O Brasil é uma nação de regime republicano e democrata, e forma de governo presidencialista, com Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, Legislativo (Senado e Câmara dos Deputados) e Judiciário, com Magistrados de primeiro grau, Tribunais de segundo grau, com Desembargadores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, ambos exercidos por Ministros. Na teoria, são poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que devem funcionar independentes e harmonicamente. Um não pode usurpar a decisão do outro.
No caso presente, Trump não tem legitimidade para intervir em nenhum deles, assim como Lula não tem legitimidade para intervir na política interna e estrutura de Estado dos Estados Unidos, de Tanganica, Barein e Butão, Fiji ou Kiribati, nem que o piedoso, pornográfico e pornofônico Malafaia queira. Ainda que o probo e equilibrado Dudu Calabar queira. Tenho a impressão de que ele vai se afogar nas marolas de Miami.
Arthur Carvalho, da Federação Nacional dos Jornalistas
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp