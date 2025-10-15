Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No triste caso do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, passaram a chamá-lo de Dudu Calabar, que foi morar em outro país tramando contra o Brasil.

Ao que parece, depois do telefonema amigável do ciclotímico Trump, para Lula, Dudu Calabar escorregou no limbo pastoso e traiçoeiro da filosofia especulativa e tombou de mau jeito, quedando imóvel em decúbito dorsal, com ressaibos de traidor da pátria (gostou, Waldemar Borges, você, combatente e guerreiro da velha guarda e de antigos carnavais?)

Isso me lembrou o samba de grande sucesso, Máscara da Face, de Klécius Caldas e Armando Cavalcante, gravado por Dircinha Batista: "Deixou, deixou, deixou; Deixou cair a máscara da face. Mostrou, mostrou, mostrou; Mostrou por sí, que nunca teve classe."

Há uma polêmica sobre Calabar. No começo os historiadores "oficiais," tipo o baiano Pedro Calmon, defenderam a tese de ser Calabar traidor. Recentemente, Chico Buarque e outros intelectuais acham que Calabar foi herói da Pátria. Mas a verdade é que apesar da polêmica, quando queremos nos referir a um traidor qualquer, ainda o xingamos de Calabar.

No triste caso do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, passaram a chamá-lo de Dudu Calabar. A história do Brasil jamais registrara episódio de parlamentar que fosse viver por pouco tempo em outro país, para tramar junto ao seu presidente manobras escusas e indevidas interferências nos seus poderes legalmente constituídos, visando a modificação de decisões sobre o Judiciário, por exemplo.

O Brasil é uma nação de regime republicano e democrata, e forma de governo presidencialista, com Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, Legislativo (Senado e Câmara dos Deputados) e Judiciário, com Magistrados de primeiro grau, Tribunais de segundo grau, com Desembargadores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, ambos exercidos por Ministros. Na teoria, são poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que devem funcionar independentes e harmonicamente. Um não pode usurpar a decisão do outro.

No caso presente, Trump não tem legitimidade para intervir em nenhum deles, assim como Lula não tem legitimidade para intervir na política interna e estrutura de Estado dos Estados Unidos, de Tanganica, Barein e Butão, Fiji ou Kiribati, nem que o piedoso, pornográfico e pornofônico Malafaia queira. Ainda que o probo e equilibrado Dudu Calabar queira. Tenho a impressão de que ele vai se afogar nas marolas de Miami.

Arthur Carvalho, da Federação Nacional dos Jornalistas



