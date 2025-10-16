Trump diz que conversa com Putin foi "muito produtiva" e anuncia encontro em Budapeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente dos EUA afirma que ele e Putin se reunirão na Hungria para discutir fim da guerra entre Rússia e Ucrânia

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (16) que concluiu uma ligação com o presidente russo Vladimir Putin, descrevendo o diálogo como “muito produtivo”. Segundo Trump, “grandes progressos foram feitos” durante a conversa.



No post em sua plataforma Truth Social, Trump anunciou que ele e Putin se encontrarão em Budapeste, Hungria, para explorar caminhos para “trazer um fim a esta guerra ‘inglória’”, em referência ao conflito entre Rússia e Ucrânia.



Ele também comentou que haverá uma reunião de conselheiros de alto nível na próxima semana, com a parte americana liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio.



Durante a conversa, Trump disse que os dois líderes discutiram comércio entre os EUA e a Rússia para quando a guerra acabar.

Ele também mencionou que Putin o parabenizou pela contribuição americana na paz no Oriente Médio, afirmando: “Acredito que o sucesso no Oriente Médio ajudará em nossa negociação para alcançar o fim da guerra com a Rússia/Ucrânia.”



Além disso, Trump está programado para receber Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, na Casa Branca na sexta-feira (17).

