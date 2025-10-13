Hamas liberta 20 prisioneiros de guerra israelenses após mais de 700 dias de cativeiro em Gaza
Acordo de cessar-fogo prevê troca por quase 2 mil palestinos presos; libertações ocorreram na madrugada desta segunda-feira (13)
Após mais de dois anos de cativeiro, 20 prisioneiros de guerra israelenses detidos pelo Hamas foram libertados na madrugada desta segunda-feira (13).
A entrega faz parte do acordo de cessar-fogo firmado entre o grupo e o governo israelense, que prevê a libertação de cerca de 2 mil palestinos, entre eles 250 que cumpriam penas de prisão perpétua em Israel.
Segundo autoridades israelenses, o Hamas havia capturado 251 pessoas durante os ataques de 7 de outubro de 2023. Ainda restavam 48 sob poder do grupo, mas 28 estão mortas.
Procedimentos
Os libertados nesta etapa foram entregues à Cruz Vermelha e, em seguida, às Forças de Defesa de Israel, que os levaram para bases militares onde receberam atendimento médico e reencontraram familiares.
O processo ocorreu em duas etapas: sete dos prisioneiros foram soltos por volta das 2h (horário de Brasília) e outros 13, cerca de duas horas depois. O Hamas afirmou ter pedido mais tempo para localizar os corpos dos mortos antes de concluir a entrega.
O prazo para a conclusão da troca terminava às 6h desta segunda-feira, dentro do acordo de cessar-fogo temporário mediado por organismos internacionais.
