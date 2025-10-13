fechar
Mundo | Notícia

Hamas liberta 20 prisioneiros de guerra israelenses após mais de 700 dias de cativeiro em Gaza

Acordo de cessar-fogo prevê troca por quase 2 mil palestinos presos; libertações ocorreram na madrugada desta segunda-feira (13)

Por Eduardo Scofi Publicado em 13/10/2025 às 7:16
Israelenses aguardam libertação de reféns em Tel Aviv
Israelenses aguardam libertação de reféns em Tel Aviv - Reprodução/Oren Marmorstein - Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel

Clique aqui e escute a matéria

Após mais de dois anos de cativeiro, 20 prisioneiros de guerra israelenses detidos pelo Hamas foram libertados na madrugada desta segunda-feira (13).

A entrega faz parte do acordo de cessar-fogo firmado entre o grupo e o governo israelense, que prevê a libertação de cerca de 2 mil palestinos, entre eles 250 que cumpriam penas de prisão perpétua em Israel.

Segundo autoridades israelenses, o Hamas havia capturado 251 pessoas durante os ataques de 7 de outubro de 2023. Ainda restavam 48 sob poder do grupo, mas 28 estão mortas.

Leia Também

Procedimentos

Os libertados nesta etapa foram entregues à Cruz Vermelha e, em seguida, às Forças de Defesa de Israel, que os levaram para bases militares onde receberam atendimento médico e reencontraram familiares.

O processo ocorreu em duas etapas: sete dos prisioneiros foram soltos por volta das 2h (horário de Brasília) e outros 13, cerca de duas horas depois. O Hamas afirmou ter pedido mais tempo para localizar os corpos dos mortos antes de concluir a entrega.

O prazo para a conclusão da troca terminava às 6h desta segunda-feira, dentro do acordo de cessar-fogo temporário mediado por organismos internacionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Matéria em atualização.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Ivanildo Sampaio: Uma oração pela paz
opinião

Ivanildo Sampaio: Uma oração pela paz
Hamas rejeita se desarmar e prepara ocupação de áreas cedidas por Israel
GUERRA

Hamas rejeita se desarmar e prepara ocupação de áreas cedidas por Israel

Compartilhe

Tags