fechar
Mundo | Notícia

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Nascido no interior de São Paulo, ele ficará por mais 5 anos à frente do secretariado do Vaticano, posição que exerceu nos dois últimos quinquênios

Por Estadão Conteúdo Publicado em 27/09/2025 às 10:23
De acordo com a diretora do Ipsos-Ipec, M&aacute;rcia Cavallari, os resultados mostram que o papa Le&atilde;o XIV tem um cr&eacute;dito de confian&ccedil;a entre a &quot;maioria relativa&quot; dos brasileiros
De acordo com a diretora do Ipsos-Ipec, Márcia Cavallari, os resultados mostram que o papa Leão XIV tem um crédito de confiança entre a "maioria relativa" dos brasileiros - ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O papa Leão XIV nomeou nesta sexta-feira, 26, o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, de 66 anos, para o cargo de secretário do Dicastério dos Bispos. Nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano, posição que já exerceu nos dois últimos quinquênios.

Montanari foi vice-camerlengo da Igreja Católica, ou seja, o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram funções administrativas após a morte do papa Francisco - ficando abaixo apenas do cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado camerlengo pelo próprio Francisco em 2019.

Por esse motivo, contribuiu diretamente na organização do velório e no sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, que morreu em abril deste ano.

O padre paulista foi ordenado em 1989, em Ribeirão Preto, cidade onde estudou Direito, Economia e Filosofia. Cursou ainda Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

CONHEÇA A HISTÓRIA DE DOM ILSON

DOMENICO STINELLIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Papa Leão XIV fez um apelo neste sábado (14) para que Israel e Irã se afastem de qualquer caminho que leve à guerra - DOMENICO STINELLIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois de exercer várias funções na Arquidiocese de Ribeirão Preto, como professor de Teologia e coordenador de pastoral, dom Ilson retornou a Roma em 2002 para cursar Teologia Dogmática, também na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Em 2008, tornou-se oficial na Congregação para os Bispos e, três anos depois, foi nomeado pelo papa Bento XVI Capelão de Sua Santidade, uma distinção em reconhecimento aos serviços prestados por um sacerdote à Igreja.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já sob o papado de Francisco, foi nomeado secretário do Dicastério para os Bispos em 2013 e, no mesmo ano, recebeu do arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, a ordenação episcopal, tornando-se bispo.

A nomeação como secretário do colégio dos cardeais pelo papa Francisco ocorreu no ano seguinte, em 2014.

Leia também

Simples constatação: plataformas, cada vez mais, procuram conquistar público evangélico - Assuntos religiosos continuam em alta no Brasil
Religião e tv

Simples constatação: plataformas, cada vez mais, procuram conquistar público evangélico - Assuntos religiosos continuam em alta no Brasil
Missa na Capela do IRB

Missa na Capela do IRB

Compartilhe

Tags