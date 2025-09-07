Carlo Acutis é canonizado pelo papa Leão XIV no Vaticano e se torna primeiro santo da geração millennial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celebração do jovem que ficou conhecido como o "padroeiro da internet" porque evangelizava pessoas pelos meios digitais aconteceu neste domingo

O papa Leão XIV realizou, na manhã deste domingo (7), a cerimônia de canonização do jovem beato Carlo Acutis. A celebração aconteceu diante de mais de 80 mil fiéis, na Praça São Pedro, no Vaticano. Além dele, também foi canonizado como santo o beato Pier Giorgio Frassati.

“Os inscrevemos no Catálogo dos Santos, estabelecendo que em toda a Igreja, sejam devotamente honrados entre os Santos”, declarou o pontífice. Estes foram os primeiros santos canonizados no pontificado de Leão XIV.

Sobre Acutis, o pontífice destacou que o jovem "encontrou Jesus na família, depois na escola e especialmente nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial". "Cresceu assim, integrando naturalmente em seus dias de criança e adolescência a oração, o esporte, o estudo e a caridade", finalizou.

Confira:

Carlo Acutis ficou conhecido como o "padroeiro da internet" porque evangelizava pessoas pelos meios digitais. Acutis se tornou o primeiro santo da geração millennial da Igreja Católica.

O processo de canonização ocorre em diferentes etapas:

após a morte do candidato, é aberta uma investigação sobre sua vida e virtudes

com a comprovação de um milagre, ele pode ser beatificado

após a comprovação de um segundo milagre, realizado após a beatificação, ele é tornado oficialmente santo

Milagres de Carlo Acutis

O primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis aconteceu no Brasil, em Campo Grande (MS). Um menino com uma rara condição no pâncreas foi curado após seu avô tocar nas roupas de Carlo, que estavam expostas em uma paróquia, e fazer uma oração.

Já o segundo milagre aconteceu na Costa Rica. Uma jovem da Costa Rica que sofreu um grave acidente de bicicleta em 2022 se recuperou “de forma inexplicável” após a mãe rezar diante do túmulo de Carlo, em Assis (Itália).

Celebração no Recife

Na Igreja Madre de Deus, no Recife, o arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido presidiu uma missa em ação de graças e homenagem a Carlo Acutis.

Durante a celebração, foi consagrada uma capela dedicada ao santo, que já possui uma relíquia permanente de primeiro grau, fios de cabelo do jovem.

“Carlo Acutis nos mostra que o uso da internet para falar de Deus evidencia que é possível unir fé e tecnologia, um sinal forte para a juventude”, destacou o organizador da cerimônia, Padre Damião Silva.

A celebração contou com a acolhida da imagem e da relíquia de São Carlo Acutis, de frases marcantes de sua trajetória e das bandeiras do Brasil e do Vaticano.

Quem foi Carlo Acutis

Nascido em Londres em 1991, mas criado em Milão, na Itália, Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

O jovem se destacou pela sua devoção religiosa e pelo uso da internet como ferramenta de evangelização, criando um site para catalogar milagres eucarísticos e aparições da Virgem Maria.

Ele ganhou o apelido de "padroeiro da internet" e foi beatificado pela Igreja Católica em 2020, após o reconhecimento de seu primeiro milagre. O segundo milagre foi reconhecido no ano de 2024.

