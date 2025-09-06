Obra de Maria faz vigília em homenagem a Carlo Acutis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobertura dos principais fatos de Pernambuco nos temas de sociedade, política, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

A Comunidade Obra de Maria realiza neste sábado, uma noite de vigília especial em homenagem à canonização do jovem italiano Carlo Acutis. O encontro será na sede da comunidade, em São Lourenço da Mata, com direito a uma apresentação de Tony Allyson.

Andrea Lins, que teve aniversário muito celebrado - Arquivo Pessoal

DIGITAL

Hoje, a jornalista Flávia Jordão promove o evento online, pelo Zoom, a imersão ”Vem Pro Digital”. Reunirá 50 mulheres maduras que querem reposicionar suas carreiras e migrar suas profissões para o ambiente digital.

FINAL

A TV Jornal transmite hoje a final da Copa do Nordeste, às 17h15, entre Bahia e Confiança. O jogo é um marco histórico para o Confiança, time de Sergipe, que nunca tinha disputado a final do campeonato, sendo sua primeira vez. Já o Bahia busca seu quinto título.

PORTO DE GALINHAS

A ocupação para o fim de semana em Porto de Galinhas, com o feriado do Dia da Independência, segundo dados do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, é de 80,2% nos hotéis associados.

FERIADO



Após 15 anos sem disputar uma Copa do Mundo, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado ontem para comemorar a vaga da seleção masculina na Copa de 2026.

Eduarda Haeckel e seu esposo Marcelo Vieira em viagem para Capri - Arquivo Pessoal

NATAL



A Fundação Real confirmou a edição deste ano do concerto anual "Together at Christmas”, idealizado por Kate Middleton. O evento é realizado na Abadia de Westminster no início de dezembro e depois é exibido na televisão próximo ao Natal.

NANNAI

Depois de Muro Alto e Fernando de Noronha, o Nannai construiu seu terceiro resort de luxo, numa área privilegiada de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. E tem um megaprojeto para Trancoso, na Bahia.

GLÓRIA



Ícone da hotelaria brasileira, o Hotel Glória, no Rio de Janeiro, inaugurado há 100 anos, passa por retrofit e reabre no próximo ano como residencial de luxo. A menor unidade vai custar R$ 1,2 milhão.

EM NORONHA



A escola de dança pernambucana “Flamencura” mostrará o espetáculo “Laud” hoje, no Festival Internacional Cena Noronha, em Fernando de Noronha.

Gleyce Fortaleza aposta em novo visual seguindo a tendência de franjas - Arquivo Pessoal



COMPETÊNCIA



Especialistas em cinema garantem que a mais competente adaptação de uma obra de Nelson Rodrigues para o cinema foi “Toda Nudez Será Castigada”, obra prima de Arnaldo Jabor, lançada em 1973.

M O V I M E N T O



BOM DOMINGO: "A medicina que une competência técnica e humanidade é a verdadeira arte de curar." (Moisés Wolfenson)

ELOGIADO o trabalho de Ricardo Rodrigues como CEO da Usina do Seguro.

o trabalho de Ricardo Rodrigues como CEO da Usina do Seguro. COMO sempre um ótimo programa do sábado é a feijoada do The Black Angus, que Marcos Nascimento comanda.

sempre um ótimo programa do sábado é a feijoada do The Black Angus, que Marcos Nascimento comanda. FERNANDO Veloso continua atuando na política de Goiana e pode ser candidato a deputado estadual no próximo ano.

Veloso continua atuando na política de Goiana e pode ser candidato a deputado estadual no próximo ano. RAQUEL Lyra atualizou sua foto do perfil do Instagram. Um retrato sóbrio, em tons neutros, feito por MivaFilho.

Lyra atualizou sua foto do perfil do Instagram. Um retrato sóbrio, em tons neutros, feito por MivaFilho. LUIZ Felipe Leal e Cacau de Paula celebraram aniversário do filho mais novo no Maracanã, durante jogo do Brasil e Chile, com direito a bolo temático do rei Pelé.

Felipe Leal e Cacau de Paula celebraram aniversário do filho mais novo no Maracanã, durante jogo do Brasil e Chile, com direito a bolo temático do rei Pelé. RAMONA e Eduardo Freyre celebram os 10 anos de casamento na Itália.

e Eduardo Freyre celebram os 10 anos de casamento na Itália. AMANHÃ é celebrado o Dia da Independência e também o início oficial das prévias carnavalescas de Olinda.

ANIVERSARIANTES Adriana Carvalheira Paranhos, Aldo Guedes Álvaro, Alessandra Matos, Alexandrina Moura, Edvaldo Amorim, Fabiana Melo, Jussara Carvalho, Luiz Antunes, Márcio Stefanni, Marcos Freire Júnior, Roberto Lúcio, Rodrigo da Matta, Sílvio Luiggi de Oliveira, Tânia Regina de Souza e Vitória Rezende.

