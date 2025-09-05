Carlo Acuti: conheça o jovem apaixonado pela tecnologia e por Cristo que será canonizado
'Padroeiro da Internet', o beato é considerado um símbolo de fé e será reconhecido santo pelo Papa Leão XIV neste domingo, dia 7 de setembro
Neste domingo, 7 de setembro de 2025, a Igreja Católica elevará à honra dos altares a Carlo Acutis, adolescente londrino que, apesar da pouca idade, deixou marcas profundas de santidade ao combinar sua devoção à Eucaristia com o talento pela internet, tornando-se o primeiro santo da geração millennial.
Sua canonização
O rito será celebrado por Papa Leo XIV, em cerimônia conjunta com Pier Giorgio Frassati, no Vaticano. A data havia sido originalmente agendada para abril, mas foi adiada devido ao falecimento do Papa Francisco.
O momento marcará a transformação do jovem em santo, processo posterior a beatificação (que reconhece, através do Papa, que uma pessoa falecida está no 'Céu' e pode interceder em favor de quem lhe reza).
Quem foi Carlo Acuti?
Carlo nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, onde foi também batizado em 18 de maio. Pouco depois, a família retornou a Milão, onde ele teve uma infância italiana. Filho de Andrea e Antonia, cresceu em um lar de estabilidade financeira, mas sem prática religiosa intensa.
Foi o próprio Carlo quem, desde cedo, demonstrou amor pela missa diária, pela Adoração Eucarística e pelo Rosário. Ele teve contato com o catolicismo através da sua babá polonesa, de nome Beata, que era profundamente devota.
Desapegado dos bens materiais, dedicava tempo e atenção aos pobres e necessitados. Seus dois grandes pilares espirituais eram a Eucaristia e Nossa Senhora, a quem tinha devoção especial. Chamava a Eucaristia de sua "estrada para o céu" e se confessava regularmente para manter-se em estado de graça.
Padroeiro da Internet
Apaixonado por tecnologia, Carlo percebeu cedo o potencial da internet para evangelizar. Aos 11 anos, criou um site dedicado a catalogar milagres eucarísticos ao redor do mundo.
Reuniu fotos, folhetos e informações de diferentes lugares, muitas vezes com a ajuda dos pais, que o acompanhavam em viagens para que ele pudesse coletar material. Esse esforço inovador fez com que fosse reconhecido como o “padroeiro da Internet” e o “primeiro santo millennial”.
A relação de Acutis com o Brasil
O primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo ocorreu em 2020, envolvendo a cura de um menino de Campo Grande (MS), que sofria de um problema congênito no pâncreas. Isso trouxe proximidade e carinho dos fiéis brasileiros, iniciando o processo de beatização.
O segundo milagre de Acutis se deu após a recuperação rápida de um jovem costa-riquenho que foi vítima de um traumatismo craniano grave após um acidente com sua bicicleta em 2022; os médicos consideravam que os danos eram irreversíveis.
Uma curiosidade é que, em 2024, Pernambuco recebeu uma relíquia de primeiro grau, fios de cabelo do Beato, exposta na Paróquia São João Paulo II, sede da Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.
Exumação e veneração dos restos mortais
Com a crescente devoção, seus restos mortais foram exumados em 2020, procedimento que visa verificar seu estado e preservá-los por meios químicos, e, em seguida, trasladados para a Basílica de São Francisco de Assis, em preparação para a beatificação.
Hoje, o túmulo de Carlo é ponto de peregrinação, onde seu corpo pode ser venerado. Vestido com roupas simples de jovem e chamando atenção por ser o primeiro santo de calça jeans, tênis e moletom.
Sua morte
Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, um tipo de câncer sanguíneo. Pouco antes de morrer, disse à mãe que morreria em paz e feliz com seus feitos em vida, dizendo que daria a ela "muitos sinais”. Sua história continua sendo motivo de grande interesse, especialmente entre os jovens, como um exemplo real de que a tradição e a modernidade podem andar juntas.