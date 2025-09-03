Carlo Acutis será canonizado neste domingo pelo Papa Leão XIV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovem conhecido como "padroeiro da internet" se tornará o primeiro santo millennial da Igreja Católica; cerimônia ocorre no Vaticano

O jovem beato Carlo Acutis será oficialmente canonizado neste domingo (7) pelo Papa Leão XIV, em cerimônia realizada no Vaticano. Conhecido como o "padroeiro da internet", Acutis será o primeiro santo da geração millennial da Igreja Católica.

A canonização marca a primeira do novo pontificado de Leão XIV e ocorre após a confirmação de dois milagres atribuídos ao jovem ítalo-britânico. Inicialmente, a cerimônia estava prevista para 27 de abril de 2025, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco, que havia autorizado o processo.

Quem foi Carlo Acutis

Nascido em Londres em 1991, mas criado em Milão, na Itália, Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Desde cedo, se destacou pela sua devoção religiosa e pelo uso da internet como ferramenta de evangelização. Criou um site para catalogar milagres eucarísticos e aparições da Virgem Maria, tornando-se referência digital no meio católico.

A sua fé e simplicidade marcaram jovens de todo o mundo. Por isso, ganhou o apelido de "padroeiro da internet". Foi beatificado pela Igreja Católica em 2020, após o reconhecimento de seu primeiro milagre.

Os milagres que levaram à canonização

O primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis aconteceu no Brasil, em Campo Grande (MS). Um menino com uma rara condição no pâncreas foi curado após seu avô tocar nas roupas de Carlo, que estavam expostas em uma paróquia, e fazer uma oração.

O segundo milagre foi reconhecido em 2024. Envolve uma jovem da Costa Rica que sofreu um grave acidente de bicicleta em 2022. Segundo a Igreja, após a mãe da jovem rezar diante do túmulo de Carlo, em Assis (Itália), a filha se recuperou de forma inexplicável, levando à aprovação do segundo milagre necessário para a canonização.

Como funciona o processo de canonização

Na Igreja Católica, o processo de canonização envolve várias etapas. Após a morte do candidato, é aberta uma investigação sobre sua vida e virtudes. Com a comprovação de um milagre, ele pode ser beatificado. A canonização, que o torna oficialmente santo, só ocorre após a comprovação de um segundo milagre, realizado após a beatificação.

Com a canonização de Carlo Acutis neste domingo, o Vaticano inscreve oficialmente o nome do jovem entre os santos da Igreja Católica, um símbolo da fé vivida na era digital.

