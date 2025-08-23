Roberto Pereira: Os cem primeiros dias do Papa Leão XIV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O sumo pontífice assumiu a chefia da Igreja Católica diante de um mundo conturbado, tomado pelas guerras, pela desarmonia e pela ambição dos homens

O Papa Leão XIV, cujo nome de batismo é Robert Prevost, vem se mostrando defensor da linha conservadora em relação à doutrina e aos dogmas da Igreja, às encíclicas, ao tempo em que vem expondo a sua inquietação com a justiça social e os desafios da sociedade moderna, especialmente no que diz respeito à influência da tecnologia, com os aplicativos e os algoritmos, em especial com a Inteligência Artificial e a robótica, que, segundo ele, representam “novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho.”

O Papa exorta a verdade e diz que ela tem um custo, mas invoca Cristo que nos convida à fidelidade.

Em 9 de maio, um dia após sua eleição, Leão XIV celebrou sua primeira missa como Papa na Capela Sistina, diante do Colégio Cardinalício reunido. Durante a missa, ele pregou contra a falta de fé no mundo e falou de uma igreja que atuaria como um "farol que ilumina as noites escuras deste mundo".

Sua santidade, nas suas primeiras palavras, observa, com preocupação, a falta de fé reinante num mundo em crise diante da humanidade que parece agnóstica, afastada de Deus nosso Pai Celeste.

Dia Mundial de Oração e Jejum pela Paz

“Convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração, suplicando ao Senhor que nos conceda paz e justiça, e que enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso”, declarou o Papa.

O Papa vem defendendo a oração como instrumento de humanização, de proximidade dos homens à presença de Deus, nosso Pai, e de Nossa Senhora, Mãe santíssima de todos nós.

Aos fiéis de língua portuguesa, o Pontífice deixou uma exortação direta e simples: “Sem perdão, nunca haverá paz!”

Política da Igreja

A mensagem inicial do novo Papa enfatizou a saudação de paz de Jesus ressuscitado, "que deu a vida pelo rebanho de Deus", dando "uma paz desarmada e desarmante".

Leão XIV disse que queria continuar a bênção segundo a fé cristã do Papa Francisco: "Deus cuida de vocês, Deus ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá! Estamos todos nas mãos de Deus."

Os assuntos de sua mensagem inicial assinalavam Jesus como luz necessária ao mundo, tornando-se uma igreja missionária, através do diálogo e da transparência, fidelidade ao Evangelho, caminhando unidos no dar de mãos fraternal, trabalhando como uma igreja coesa e harmônica na defesa da paz e da justiça social, sempre na proximidade com o sofrimento e rezando a Maria. Por duas vezes, ele mencionou a necessidade de não ter medo e enfatizou, com palavras simples, a ajuda de Deus para "construir pontes" para que "todos nós sejamos um só povo, sempre em paz."

Uma Igreja sinodal e fraterna

Com acentuada atuação em assuntos pastorais e teológicos, Leão XIV é árduo defensor da sinodalidade, ou seja, de uma Igreja em que o povo de Deus caminha de mãos dadas — bispos, padres, religiosos e leigos.

Proclama a imperiosa necessidade do diálogo com a sociedade, da escuta das culturas e de uma reiterada e renovada presença missionária da Igreja nos diversos quadrantes do mundo.

Ao mesmo tempo, não foge de temas delicados: tem promovido políticas eficazes contra os abusos sexuais, defende a participação mais ampla da mulher na vida da Igreja e insiste no testemunho de transparência e integridade entre os pastores.

Questões sociais, políticas e teológicas

No contexto da política e teologia da igreja, Prevost foi visto como moderado ou centrista, nem liberal, nem conservador. Em abril de 2025, o jornal italiano la Repubblica declarou que Prevost era visto como uma "figura cosmopolita e tímida", que era "apreciada por conservadores e progressistas" dentro da igreja.

Em consonância com as posições oficiais da igreja, Prevost se opõe ao aborto, à eutanásia, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à pena de morte.

Leão XIV, um Papa para este tempo

Eleito em uma fase cruenta da história, Leão XIV é um Papa que carrega no rosto o semblante da serenidade, da paz, de quem olhou e viu a dor do povo, e nos olhos, a esperança de quem acredita no Cristo ressuscitado.

Sua escolha não chegou emoldurada por grande espocar de mídia, mas seu testemunho — silente, incisivo e seguro — já começa a adquirir a magia da crença e a tocar os corações.

A Igreja, em uma nova estação. E o mundo, outra vez, escuta a voz do pastor.

Leão XIV chegou e disse a que veio. Veio escutar o povo e falar ao coração de toda gente! Assim seja sempre!

*Roberto Pereira, ex-secretário de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco, membro da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Brasileira de Eventos e Turismo

