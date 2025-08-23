Voz do Leitor, 23/08: Prédio abandonado no centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna é na esquina das Ruas Dr. José Mariano e Velha, no bairro da Boa Vista, na região central da capital pernambucana

Clique aqui e escute a matéria

Prédio abandonado no centro do Recife

Olha a situação do prédio da antiga Escola Maurício de Nassau, localizada na esquina das Ruas Dr. José Mariano e Velha, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Um edifício histórico, que está abandonado e caindo aos pedaços. E, o pior, está servindo de "base" para que assaltantes e usuários de drogas cometam crimes pelas imediações e se escondam lá dentro, fugindo pelos fundos. Cadê o programa Recentro para revitalizar esses imóveis que estão caindo aos pedaços? Faça alguma coisa, prefeito João Campos.

Genival Paparazzi, por e-mail

Prédio abandonado no centro do Recife - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Obras públicas fora da realidade

É incrível como, com o passar do tempo, muitos responsáveis por obras públicas continuam projetando equipamentos expostos sem levar em conta a realidade em que vivemos: a do vandalismo e da depredação. Um exemplo são as novas paradas de ônibus com vidros, facilmente encontradas danificadas pela Região Metropolitana do Recife. Outro caso recente é o da passarela da BR-232, próxima à entrada do Curado I. A estrutura está às escuras porque toda a fiação que alimentava os refletores foi arrancada. Desde o início já se percebia da vulnerabilidade: o acesso era fácil e não seria preciso muito para que fosse vandalizada - e foi exatamente o que aconteceu. Tudo isso poderia ser evitado com um projeto mais simples e inteligente: bastaria instalar os refletores externamente, direcionando a luz para a passarela. Mas, ao invés disso, colocaram os equipamentos ao alcance das mãos dos meliantes, facilitando o roubo sem nenhum esforço.

Valdir Pedro, por e-mail

Encarecimento de conta de energia

É um absurdo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) permitir que a Neoenergia Pernambuco cobre 33 dias aos consumidores. Isso só demonstra que as agências mais beneficiam as empresas do que os clientes. Essa permissão encarece minha conta em, aproximadamente, em 11%. Dificilmente a referida empresa utiliza o tempo mínimo que são 27 dias.

Emmanuel Ferraz, por e-mail

Solicitação atendida

Após denúncia nesta importante coluna, Voz do Leitor, sobre a lâmpada de poste que estava apagado no Alto Santo Antônio, no município de Camaragibe, informo que a Prefeitura realizou a devida substituição da iluminação pública. Agradeço ao Jornal do Commercio pelo espaço dado a nós, leitores, e à gestão municipal pelo serviço prestado.

Antônio Aguiar, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção à leitora Maria José, a Neoenergia Pernambuco informa que a interrupção no fornecimento ocorrida em algumas ruas do bairro de Boa Viagem, na última sexta-feira (15) foi motivada pela falha em um componente da rede de distribuição. Equipes da distribuidora foram enviadas imediatamente, realizaram a substituição e normalizaram o serviço.

Assessoria de Imprensa