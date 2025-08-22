Voz do Leitor, 22/08: Obra esquecida no centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leitor cobra dos órgãos públicos a conclusão da obra na fachada do prédio que abriga o Cinema São Luiz, entre a Rua da Aurora e Av. Conde da Boa Vista

Clique aqui e escute a matéria

Obra esquecida no centro do Recife

Na primeira semana de setembro, de 2022, caiu uma marquise na cidade de Aliança, resultando na morte de cinco pessoas. Diante da repercussão da tragédia, o edifício do Cinema São Luiz, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, ganhou tapume para reforçar a marquise do imóvel. Porém, passados três anos, o tapume continua na lateral do prédio e nada foi feito. A Fundarpe, que toca o cinema de rua mais bonito do Brasil, poderia entrar na solução da obra que não andou. O Recentro, que poderia ajudar, faz de conta que não tem nada com isso. Enquanto isso, a Empetur faz promoção na Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Sul/Sudeste para atrair mais turistas. O que os visitantes acharão desse descaso no abandonado centro do Recife?

Nelson Cunha, por e-mail

Apagões em Boa Viagem

E, como sempre, se não é os semáforos, é a energia elétrica que dá pane quando chove no Recife. Na última sexta-feira 915), por volta das 18h10, um transformador explodiu no cruzamento da Rua Ministro Nelson Hungria com a Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, deixando às escuras vários prédios residenciais, comércio e um hotel, por mais de 5 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer várias pessoas presas nos elevadores. Não é a primeira vez que isso acontece. Se sob a administração da Neoenergia Pernambuco acontece esses apagões, como poderia estar sob a direção do Governo do Estado?

Maria José, por e-mail

Negação insistente

É impressionante que a defesa do ex-presidente sempre afirma que ele nunca pensou em fugir do país, nunca quis dar um golpe de Estado, nunca quis receber pix, nunca fez rachadinha, nunca quis ficar com as joias dadas pelo governo árabe... Ou seja, estamos diante de um santo e não sabemos.

Leandro Menezes, via redes sociais

Manifestação sem tirar o direito dos outros

Quase na totalidade dos protestos de qualquer natureza (incluindo àqueles de origem política) ocorridos no Recife e Região Metropolitana, o que vemos são fechamentos de ruas, avenidas e BRs. Aliás, muitos deles com meia dúzia de pessoas. Entretanto, é de se elogiar o protesto dos motoboys ocorridos na última quarta-feira (20), que ocorreu de forma ordeira e sem tumultuar o trânsito. É assim que pessoas civilizadas agem: respeitando o direito de ir e vir dos outros.

Marco Wanderley, por e-mail

Protestos no Recife

Eu sou a favor de qualquer protesto, independente da categoria. Porém, na minha visão, essas manifestações deveriam ser realizadas em frente da Prefeitura do Recife ou do Palácio do Campo das Princesas. Fechem os acessos às pontes do Recife Antigo... Vão queimar pneus naquela região. São eles (prefeito e governadora) que têm que ouvir os manifestantes. Somos trabalhadores iguais aos que estão protestando, e que está no ônibus, moto ou carro... Indo ou voltando do trabalho e sendo prejudicados. Para garantir os seus direitos, não tirem dos demais.

Emerson Pedrosa, via redes sociais

Santa e Sport

Os times do Santa Cruz e do Sport precisam aprimorar além do preparo físico, também a parte psicológica. Isso porque é visível que as duas equipes perdem o foco nos finais das partidas e acabam levando gols nos últimos minutos, deixando de vencer jogos importantes. Foi assim contra o Altos e foi assim contra o São Paulo.

João Guilherme, por e-mail