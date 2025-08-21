Voz do Leitor, 21/08: Extravasamento de esgoto em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Extravasamento de esgoto em Boa Viagem

Alô, Compesa. Aqui na Rua Maria Carolina, em frente ao número 474, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, um extravasamento de esgoto perdura há meses. Peço que enviem uma equipe ao local para que sejam tomadas as devidas providências para desobstruir a calçada. A sujeira percorre pelo meio fio por vários metros em frente aos prédios. Várias pessoas correm o risco de adoecer como, também, os pets que circulam com os seus tutores. Além disso, os veículos que entram em seus condomínios levam para suas garagens detritos impuros e imundos.

Wellington Monteiro, por e-mail

Proteção das crianças na Internet

Nos últimos dias, um vídeo publicado pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, acendeu um debate que não pode ser ignorado: até onde vai e como deve ocorrer a exposição de crianças nas redes sociais? A Internet é um espaço de oportunidades, mas, também, de ameaças. Quando envolve menores de idade, o perigo se multiplica: exploração sexual, aliciamento, bullying, uso indevido de imagem, entre outros crimes não menos graves. No caso levantado pelo influencer, a preocupação se amplia pela ligação com temas sensíveis, como pedofilia e difusão de conteúdo ilegal. Não de hoje, uma boa parte do que circula online fica numa espécie de “limbo jurídico”. Não está claro quem deve responder: o usuário que publicou, a plataforma que permitiu a circulação, ou ambos? Ao meu ver, tal indefinição enfraquece a responsabilização e favorece a impunidade. Afinal, o que é aceitável na rede? Precisamos falar em regulamentação, sim. Tal discussão não é um capricho ou uma pauta de momento. Ela envolve o direito fundamental de crianças e de adolescentes à uma vida segura, inclusive no ambiente digital. Portanto, é essencial que pais, educadores, legisladores, empresas de Tecnologia e usuários, ou seja, todos, participem deste diálogo. O objetivo deve ser único: proteger quem ainda não pode se defender sozinho. O importante é não ficarmos inertes. Porque quando se trata da segurança das nossas crianças, cada dia sem ação é um risco que não podemos correr.

Paulo Serra, por e-mail

Lâmpada de poste queimada em Camaragibe



A lâmpada do poste em frente ao nº 253 da Rua Maria Isabel de Santana, no bairro do Alto Santo Antônio, em Camaragibe, está há mais de dois meses queimada, sem iluminação pública e com fios expostos. Solicitamos à Prefeitura de Camaragibe providências urgentes para a manutenção, pois a população que transita pela localidade convive com a insegurança da escuridão.

Antônio Aguiar, por e-mail

Agência Estadual de Meio Ambiente

Impressionante a rapidez da ação da CPRH durante a fiscalização de uma denúncia de derrubada árvores em um terreno em Boa viagem em pleno dia de sábado. Fico a pensar como fazer para ter essa mesma intervenção nos edifícios que despejam toneladas de esgoto na orla de Jaboatão dos Guararapes. É de conhecimento de todos os frequentadores que certos trechos das praias de Candeias e Barra de Jangada têm o esgoto 'in natura' sendo despejado há anos. Atenção, CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente), se ainda sobrar um tempinho dá uma chegada lá. Os pernambucanos pagadores de impostos agradecem.

Fábio Júnior, por e-mail

Protestos param o Recife

Os carroceiros, literalmente, fazem o que querem. Na última segunda-feira (18), a capital pernambucana ficou paralisada por muitas horas a fio e tudo isso sem que as autoridades nada fizessem - para variar - para contornar a situação, englobando a governadora (que mais uma vez não usou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para desobstruir as vias interditadas) e o prefeito do Recife que também poderia ter usado a guarda municipal para ajudar a Polícia Militar e a CTTU para organizar o trânsito. E quem pagou a conta? A população. Aliás, esse pessoal que fecha ruas, avenidas e até BRs nem se preocupa se no trânsito existem pessoas que estão a caminho de hospitais para sem socorridas com urgência, que profissionais da saúde estão se deslocando para assumir plantões em clínicas e hospitais, ou que tem gente indo para o aeroporto pegar um voo. Aqueles que querem fazer protestos que o façam de forma ordeira, sem fechar ruas, avenidas ou BRs, respeitando o direito de ir e vir dos outros.

Marco Wanderley, por e-mail

Risco de acidentes com pedestres

Solicitamos a Prefeitura Municipal de Goiana para implantar um programa com artistas educadores para fomentar a segurança viária e boas práticas de mobilidade na Rua da Conceição, no centro do município, tais como: bicicletas e motocicletas táxi não transitares pela calçada. Algo que já deveria ser um senso comum, respeitar os locais exclusivos dos pedestres.

Valter Rocha, por e-mail