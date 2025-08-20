27ª edição da Marcha para Jesus reúne cerca de 60 mil fiéis no próximo sábado
A Avenida Boa Viagem será palco da celebração da fé de fiéis de várias Igrejas cristãs de Pernambuco. Trânsito deverá ser parcialmente bloqueado
Clique aqui e escute a matéria
A 27ª edição da Marcha para Jesus acontece no próximo sábado (30), na Avenida Boa Viagem. A concentração é às 14h, nas imediações do Edifício Castelinho, na orla, e será finalizada no Parque Dona Lindu.
O evento pretende reunir 60 mil fiéis para um dia de fé, música e união, com uma programação completa.
A Marcha para Jesus Recife realizará uma campanha de arrecadação de alimentos, em parceria com o G10 Favelas. Os pontos de coleta serão no Parque Dona Lindu e no Edifício Castelinho.
Além disso, o evento fechou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que vai oferecer serviços de aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinas e outros exames básicos.
Programação
A programação da marcha inclui várias atrações que vão animar os participantes pelo percurso, entre os artistas confirmados estão: Renascer Praise, Gabriel Guedes, Jotapê, Midian Lima e muito mais.
Além das atrações musicais, o evento terá uma programação infantil, como o trenzinho e apresentações de dança.
Pensando na inclusão, a marcha também conta com a presença de intérpretes de Libras, para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.
Trânsito
Por causa da caminhada, o percurso do Edifício Castelinho até o Parque Dona Lindu deverá ser bloqueado, os participantes vão seguir no sentido oposto à direção que os veículos costumam andar.
Ao decorrer da marcha, os agentes da CTTU vão liberar a via por onde os fiéis já passaram.
Marcha para Jesus
A tradição da Marcha para Jesus teve sua origem na Inglaterra e chegou ao Brasil como um evento para reunir cristãos de diferentes denominações.
Em Recife, a caminhada atrai moradores locais, mas também fiéis de outras regiões. Nesta edição de 2025, a organização estima um público que ultrapasse as 60 mil pessoas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apoiadores da Marcha
A organização da Marcha é da Igreja Renascer, mas recebe apoio de outras igrejas, são elas:
- Igreja da Família Sede
- Assembleia de Deus
- Quadrangular
- Cidade da Luz
- Canaã
- Casa da Benção
- ADVEC
- Verbo da Vida
- Nova Vida
- M12
- Restaurando Vidas
- Projeto de Casas de Recuperação
- Purim
- Igreja Apascentar
- Igrejas Batista
- ADBras
- Igrejas Anglicanas
- Comunidade Católica Carismática.