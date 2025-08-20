fechar
Pernambuco | Notícia

27ª edição da Marcha para Jesus reúne cerca de 60 mil fiéis no próximo sábado

A Avenida Boa Viagem será palco da celebração da fé de fiéis de várias Igrejas cristãs de Pernambuco. Trânsito deverá ser parcialmente bloqueado

Por Anaís Coelho Publicado em 20/08/2025 às 17:08
Edição passada da Marcha para Jesus
Edição passada da Marcha para Jesus - Divulgação

A 27ª edição da Marcha para Jesus acontece no próximo sábado (30), na Avenida Boa Viagem. A concentração é às 14h, nas imediações do Edifício Castelinho, na orla, e será finalizada no Parque Dona Lindu.

O evento pretende reunir 60 mil fiéis para um dia de fé, música e união, com uma programação completa.

A Marcha para Jesus Recife realizará uma campanha de arrecadação de alimentos, em parceria com o G10 Favelas. Os pontos de coleta serão no Parque Dona Lindu e no Edifício Castelinho.

Além disso, o evento fechou uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que vai oferecer serviços de aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinas e outros exames básicos.

Programação

A programação da marcha inclui várias atrações que vão animar os participantes pelo percurso, entre os artistas confirmados estão: Renascer Praise, Gabriel Guedes, Jotapê, Midian Lima e muito mais.

Além das atrações musicais, o evento terá uma programação infantil, como o trenzinho e apresentações de dança.

Pensando na inclusão, a marcha também conta com a presença de intérpretes de Libras, para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.

Divulgação
Atração passada da Marcha para Jesus - Divulgação

Trânsito

Por causa da caminhada, o percurso do Edifício Castelinho até o Parque Dona Lindu deverá ser bloqueado, os participantes vão seguir no sentido oposto à direção que os veículos costumam andar.

Ao decorrer da marcha, os agentes da CTTU vão liberar a via por onde os fiéis já passaram.

Marcha para Jesus

A tradição da Marcha para Jesus teve sua origem na Inglaterra e chegou ao Brasil como um evento para reunir cristãos de diferentes denominações.

Em Recife, a caminhada atrai moradores locais, mas também fiéis de outras regiões. Nesta edição de 2025, a organização estima um público que ultrapasse as 60 mil pessoas.

Apoiadores da Marcha

A organização da Marcha é da Igreja Renascer, mas recebe apoio de outras igrejas, são elas:

  • Igreja da Família Sede
  • Assembleia de Deus
  • Quadrangular
  • Cidade da Luz
  • Canaã
  • Casa da Benção
  • ADVEC
  • Verbo da Vida
  • Nova Vida
  • M12
  • Restaurando Vidas
  • Projeto de Casas de Recuperação
  • Purim
  • Igreja Apascentar
  • Igrejas Batista
  • ADBras
  • Igrejas Anglicanas
  • Comunidade Católica Carismática.

