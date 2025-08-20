Gravatá Jazz retorna com atração internacional dentro do Pernambuco Meu País
Evento ocorre no Palco "País da Música", localizado na Rua do Norte, bairro Santa Luzia, neste sábado (23), com atrações como Lorenzo Thompson
O Gravatá Jazz Festival realiza sua segunda edição neste sábado (23) na cidade de Gravatá, no Agreste pernambucano, a 84 km do Recife. Neste ano, o festival integra a programação do Festival Pernambuco Meu País.
O evento ocorre no Palco "País da Música", localizado na Rua do Norte, bairro Santa Luzia, a partir das 18h. A entrada é gratuita e o festival reúne artistas locais, nacionais e internacionais.
Atrações do Gravatá Jazz
A programação da noite começa com a banda Vintage Boys, de Gravatá, conhecida por sua fusão energética de rockabilly e jazz.
Em seguida, sobem ao palco os paulistas do Prado Brothers Band, liderados pelo guitarrista de blues Igor Prado. Eles terão como convidada especial a cantora Keeshea Pratt, diretamente do Mississippi (EUA).
O show de encerramento será comandado por Lorenzo Thompson, de Chicago (EUA), destaque da edição de 2020 do Gravatá Jazz Festival, realizada antes da mudança do evento para Garanhuns. Thompson terá como convidado o guitarrista mineiro Bruno Marques.
Outro nome que marca presença na edição especial é Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, que participará com sua banda. No domingo (24), ele se apresenta novamente na cidade, na programação do Pernambuco Meu País, dividindo o palco com nomes como Lenine, Biquíni Cavadão, Falcão e DJ 440.
Impacto cultural e econômico
Segundo o curador do evento, Giovanni Papaléo, a presença de Lorenzo Thompson é significativa, e a participação da Vintage Boys valoriza os talentos locais.
"O grupo é um dos principais expoentes do rockabilly na região. Reconhecemos a importância de eventos com música de qualidade para o turismo e a economia local. Observamos que os hotéis em Gravatá já estão com alta ocupação, impulsionada pelo Pernambuco Meu País", afirma Papaléo.
SERVIÇO
2ª Edição Especial do Gravatá Jazz Festival (Pernambuco Meu País)
Quando: sábado (23) a partir das 18h
Onde: Palco “País da Música” - Rua do Norte, Santa Luzia, Gravatá - PE
Quanto: Gratuito