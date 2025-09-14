Papa Leão XIV completa 70 anos e manda mensagem aos fiéis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além dos fiéis, Leão XIV recebeu votos do presidente da Itália, Sergio Mattarella, e da primeira-ministra do país europeu, Giorgia Meloni

Clique aqui e escute a matéria

O Papa Leão XIV completou 70 anos neste domingo, 14. O pontífice recebeu mensagens de parabéns de fiéis na Basílica de São Pedro durante a missa do meio-dia.

"Meus queridos, parece que vocês sabem que hoje eu fiz 70 anos", disse o papa aos aplausos. "Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos aqueles que se lembraram de mim em suas orações."

O americano-peruano Robert Prevost foi eleito papa em maio, aos 69 anos, sendo o mais jovem a ocupar o posto desde 1978.

Além dos fiéis, Leão XIV recebeu votos do presidente da Itália, Sergio Mattarella, e da primeira-ministra do país europeu, Giorgia Meloni.

Mattarella agradeceu os "apelos urgentes" do pontície "para que cesse o fogo e se retome o caminho do diálogo, para o bem comum dos povos", enquanto a premiê italiana afirmou que os ensinamentos do líder religioso são uma "orientação confiável e sólida em tempos extremamente complexos, quando as certezas parecem vacilar e as mudanças são tão repentinas quanto profundas".



