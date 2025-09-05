fechar
Mundo | Notícia

Ministro de Minas e Energia diz que País pode precisar de tecnologia nuclear

Durante evento, nesta sexta-feira (5), Alexandre Silveira citou a Constituição e ressaltou o potencial do Brasil em reservas de urânio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/09/2025 às 19:04
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que País pode precisar de defesa nuclear
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que País pode precisar de defesa nuclear - Tauan Alencar / MME

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o Brasil precisa investir mais em tecnologia nuclear para se proteger de possíveis ameaças externas. A declaração foi feita durante a posse dos novos diretores da Agência Nacional de Segurança Nuclear e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro.

“Mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo, em especial nos últimos tempos”, disse Silveira durante a cerimônia na sede da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em discurso, o ministro citou a Constituição e ressaltou o potencial do Brasil em reservas de urânio. “Um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, clima tropical, solo fértil e tantas riquezas minerais, precisa levar muito a sério a questão nuclear. No futuro, nós vamos precisar dessa tecnologia também para a defesa nacional”, afirmou.

Silveira também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conseguido manter a soberania brasileira e defendeu um debate mais amplo sobre o tema.

“Tenho absoluta certeza de que os homens públicos do País, em especial o Congresso Nacional, vão ter que rever a posição (sobre o uso pacífico da tecnologia)”, completou.

