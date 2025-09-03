fechar
Mundo | Notícia

Rússia ataca territórios ucranianos com mais de 20 mísseis e 500 drones

Zelensky classifica o ataque como uma demonstração de impunidade da parte de Putin e cobra apoio de aliados para enfraquecer a "economia de guerra"

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 11:59 | Atualizado em 03/09/2025 às 12:01
Rússia dispara 502 drones e 24 mísseis contra a Ucrânia
Rússia dispara 502 drones e 24 mísseis contra a Ucrânia - Reprodução/X @ZelenskyyUa

Clique aqui e escute a matéria

Autoridades ucranianas informaram, na manhã desta quarta-feira (3), que 502 drones e 24 mísseis de cruzeiro russos foram lançados sobre o território do país desde a tarde da terça-feira (2). Civis foram feridos, tiveram suas casas danificadas e milhares deles estão sem energia elétrica. 

Demonstração de impunidade

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encarou o ataque como "claramente uma demonstração russa. Putin está a demonstrar a sua impunidade. E isso exige, sem dúvida, uma resposta do mundo".

Antes de se encontrar com líderes dos países bálticos e nórdicos na Dinamarca, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu apoio internacional dos aliados para enfraquecer a "economia de guerra" da Rússia.

Leia Também

Resposta a ataques

Nesta semana, Vladimir Putin, presidente russo, havia ameaçado preparar uma nova onda de bombardeios em resposta aos ataques ucranianos a refinarias e infraestruturas estratégicas do país. Esses novos lançamentos deveriam mirar o setor energético.

Ainda nesta manhã, o Ministério da Defesa afirmou que derrubou 105 drones ucranianos desde a noite de ontem (2) até esta madrugada, principalmente em Rostov, Bryansk, Krasnodar e na Crimeia. Disse, ainda, que a queda de um drone em Rostov interrompeu a energia e atrasou 26 trens, segundo a companhia ferroviária.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Ucrânia: entre o Czar e o Yankee
opinião

Ucrânia: entre o Czar e o Yankee
Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão pelo crime de estupro
Crime Sexual

Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão pelo crime de estupro

Compartilhe

Tags