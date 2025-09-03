Rússia ataca territórios ucranianos com mais de 20 mísseis e 500 drones
Zelensky classifica o ataque como uma demonstração de impunidade da parte de Putin e cobra apoio de aliados para enfraquecer a "economia de guerra"
Autoridades ucranianas informaram, na manhã desta quarta-feira (3), que 502 drones e 24 mísseis de cruzeiro russos foram lançados sobre o território do país desde a tarde da terça-feira (2). Civis foram feridos, tiveram suas casas danificadas e milhares deles estão sem energia elétrica.
Demonstração de impunidade
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encarou o ataque como "claramente uma demonstração russa. Putin está a demonstrar a sua impunidade. E isso exige, sem dúvida, uma resposta do mundo".
Antes de se encontrar com líderes dos países bálticos e nórdicos na Dinamarca, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu apoio internacional dos aliados para enfraquecer a "economia de guerra" da Rússia.
Resposta a ataques
Nesta semana, Vladimir Putin, presidente russo, havia ameaçado preparar uma nova onda de bombardeios em resposta aos ataques ucranianos a refinarias e infraestruturas estratégicas do país. Esses novos lançamentos deveriam mirar o setor energético.
Ainda nesta manhã, o Ministério da Defesa afirmou que derrubou 105 drones ucranianos desde a noite de ontem (2) até esta madrugada, principalmente em Rostov, Bryansk, Krasnodar e na Crimeia. Disse, ainda, que a queda de um drone em Rostov interrompeu a energia e atrasou 26 trens, segundo a companhia ferroviária.
