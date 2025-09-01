Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão pelo crime de estupro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O empresário também terá que pagar uma indenização de R$ 200 mil; esta foi a última ação criminal pendente, segundo o TJSP

O empresário Thiago Brennand foi condenado a oito anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro. Ele também terá que pagar uma indenização de pelo menos R$ 200 mil.

A decisão ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e encerra os nove processos que ele tinha em aberto. O processo tramita em segredo de justiça, por isso não há mais detalhes sobre a condenação. Este processo era o único pendente de julgamento.

Prisão

O empresário está preso desde 2023 e passou pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Depois, ele foi transferido para o Tremembé II, presídio que fica no interior do estado.

Thiago Brennand já foi condenado em cinco processos e firmou acordos extrajudiciais em outros dois casos. Todos os crimes variam entre agressão, violência contra a mulher e estupros.

Condenação

A última condenação dele ocorreu em setembro e foi referente a estupros cometidos entre 2015 e 2016 no Jardim Europa, área nobre de São Paulo. Segundo os autos, após uma relação consentida, o empresário ameaçou e agrediu a vítima para forçá-la a continuar com as relações.

Além dos estupros, ele não usou preservativo e contaminou a vítima com uma doença sexualmente transmissível. Brennand também chegou a ameaçar indiretamente a filha da vítima, mostrando uma arma de fogo.

Com informações de Agência Brasil

