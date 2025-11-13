Cães e gatos não veem em preto e branco, mas o mundo deles é menos colorido
Especialista explica quais cores cães e gatos conseguem enxergar, por que não distinguem vermelho e verde e como isso influencia seus comportamentos
Você já se perguntou como o seu pet realmente enxerga o mundo? Embora muita gente ainda acredite que cães e gatos veem apenas em preto e branco, essa ideia é um mito. Eles percebem cores, mas de forma bastante limitada em comparação aos humanos, e a explicação está na estrutura da retina.
Na retina, há duas células fotorreceptoras principais: os bastonetes, responsáveis por detectar movimento e luz fraca, e os cones, que captam as cores e funcionam melhor sob luz intensa. A diferença na quantidade e no tipo dessas células é o que define como cada espécie percebe as cores.
Cães e gatos são dicromatas
“O sistema visual de cães e gatos evoluiu de forma diferente do dos humanos. Enquanto nós temos três tipos de cones, o que nos torna tricromatas, capazes de enxergar um amplo espectro de cores, eles têm apenas dois tipos, o que os torna dicromatas, com percepção concentrada nos tons de azul e amarelo”, explica o médico veterinário Nathan Jettar, do centro veterinário hospitalar Nouvet.
Na prática, isso significa que cores como vermelho e verde não são vistas da mesma forma pelos pets. O vermelho aparece como um cinza escuro ou marrom, e o verde se transforma em um amarelo esmaecido.
Menos cores, mas visão noturna muito mais apurada
Apesar de enxergarem menos cores, cães e gatos possuem vantagens visuais importantes. Eles têm muito mais bastonetes do que os humanos, o que garante uma excelente visão noturna, um traço essencial herdado de seus ancestrais caçadores.
Além disso, sua visão é extremamente sensível a movimentos, o que os torna capazes de identificar deslocamentos mínimos, habilidade fundamental tanto para a caça quanto para as brincadeiras.
Brilho dos olhos no escuro
Outro diferencial é a presença do tapetum lucidum, uma camada refletiva localizada na parte de trás do olho, responsável por amplificar a luz em ambientes escuros.
“Essa estrutura funciona como um espelho interno, potencializando a luminosidade e permitindo uma visão noturna excepcional, especialmente nos gatos”, explica Jettar. “É também o motivo pelo qual os olhos deles brilham no escuro”.
Escolha de brinquedos deve considerar como os pets enxergam
Na hora de escolher brinquedos, é importante lembrar como cães e gatos percebem as cores. Itens em tons de azul e amarelo chamam mais atenção e estimulam a brincadeira. Já brinquedos vermelhos ou verdes podem se confundir com o ambiente e passar despercebidos.
“Além da cor, é essencial apostar em contrastes, formatos atrativos e diferentes texturas, que estimulam o instinto de caça e o enriquecimento ambiental. Esses fatores contribuem diretamente para o bem-estar físico e mental do animal”, finaliza o veterinário.