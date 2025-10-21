fechar
pet

MEU PET

Com Lara Calábria

Tudo do universo pet, direto para você: informação,

novidades e conteúdos que fazem a diferença.
Meu Pet | Notícia

Outubro Rosa também é para os pets: câncer de mama atinge até 45% das cadelas e 30% das gatas

Castração precoce, atenção dos tutores e diagnóstico rápido são fundamentais para evitar complicações

Por Maria Clara Trajano Publicado em 21/10/2025 às 14:48
Gato e cachorro
Gato e cachorro - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

A campanha Outubro Rosa, tradicionalmente voltada à prevenção do câncer de mama em mulheres, também chama atenção para uma realidade muitas vezes esquecida: os pets. A doença é uma das mais comuns entre cães e gatos e pode comprometer gravemente a saúde dos animais se não for diagnosticada e tratada a tempo.

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, os tumores mamários acometem até 45% das cadelas e 30% das gatas ao longo da vida.

Leia Também

A médica veterinária Idelvania Nonato, especialista em Patologia Animal e professora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário UniBH, alerta que o cenário é preocupante, principalmente pela alta taxa de malignidade.

“Cerca de 50% das neoplasias incidentes nas cadelas são tumores mamários malignos. Nas gatas, o índice é ainda pior: de 80% a 90% dos diagnósticos”, ressalta.

A doença é mais comum em animais mais velhos, entre 10 e 12 anos, mas pode surgir antes, especialmente em fêmeas não castradas.

“A ausência de castração aumenta a liberação hormonal e favorece o desenvolvimento do câncer. Além disso, o uso de anticoncepcionais injetáveis, conhecidos como ‘anti-cio’, em gatas, também pode contribuir para o surgimento da doença”, explica Idelvania.

Sinais de alerta

Entre os sinais de alerta, estão nódulos ou aumento de volume nas glândulas mamárias, alterações na pele e feridas na região.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Toda mudança nas mamas deve ser investigada por um veterinário. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura, podendo chegar a 90% dos casos”, orienta a professora.

O tratamento, assim como em humanos, pode envolver cirurgia, quimioterapia ou a combinação dos dois, dependendo do estágio e da agressividade do tumor. A avaliação é feita por meio de exames de imagem e biópsia das glândulas mamárias.

“O grande desafio é o tempo de procura por atendimento. Muitos tutores demoram a buscar ajuda, e o diagnóstico tardio favorece a metástase — quando o câncer se espalha para outros órgãos. Infelizmente, esse ainda é o cenário mais comum”, lamenta Idelvania.

Prevenção e cuidados

A castração precoce é a principal medida preventiva. “Quanto mais cedo as fêmeas forem castradas, menores são os riscos de desenvolver distúrbios hormonais e tumores mamários”, destaca a veterinária. Em Belo Horizonte, por exemplo, os centros de zoonoses oferecem castração gratuita mediante agendamento.

Além disso, manter uma alimentação equilibrada, peso adequado e acompanhamento veterinário regular são atitudes essenciais para preservar a saúde do animal.

O papel do tutor

Diferente das mulheres, os pets não passam por exames de rastreamento, como a mamografia. Por isso, o olhar atento dos tutores é indispensável.

“Recomendamos que as glândulas mamárias sejam apalpadas com regularidade e que qualquer alteração seja levada imediatamente ao veterinário”, orienta Idelvania.

Ela reforça ainda que a recorrência do câncer pode acontecer, dependendo do tipo de tumor e do estágio em que foi identificado. “Cada caso deve ser acompanhado de perto para definir as melhores condutas ao longo do tempo”, conclui.

Leia também

Flávio Ricco: A chegada do SBT News só vem a somar
Televisão

Flávio Ricco: A chegada do SBT News só vem a somar
Nupcial repleto de detalhes originais
SOCIEDADE

Nupcial repleto de detalhes originais

Compartilhe

Tags