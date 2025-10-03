Outubro Pet Rosa oferece exames gratuitos para prevenção do câncer em animais no Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento oferece atendimento veterinário gratuito, orientações sobre prevenção de doenças e promove adoção responsável de cães e gatos

Cães e gatos também precisam de atenção quando o assunto é prevenção ao câncer de mama. Com esse foco, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realiza neste sábado (4) a ação Outubro Pet Rosa, que vai oferecer exames gratuitos para diagnóstico precoce da doença em animais de estimação.O evento será realizado das 10h às 17h no Shopping Guararapes, no Espaço Semeando o Futuro — localizado ao lado do Parque Pet, em frente ao edifício garagem.



A ação inclui uma série de atendimentos veterinários gratuitos, como consultas clínicas, vacinação antirrábica, vermifugação, exames de imagem (como ultrassonografia de mamas) e exames citopatológicos voltados à detecção precoce de tumores mamários em fêmeas. Os exames precisam ser agendados previamente pelo telefone (81) 99379-4612.

Realizada em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a iniciativa integra o calendário municipal de saúde animal e marca também o Dia Mundial dos Animais, comemorado em 4 de outubro.

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância dos cuidados preventivos com os pets, especialmente no que diz respeito ao câncer de mama — uma doença que, apesar de comum em cadelas e gatas, ainda é pouco diagnosticada precocemente.

Feira de adoção



Além dos serviços de saúde, o evento também promoverá uma feira de adoção de cães e gatos. Os animais foram resgatados pelo Instituto Protetora da Paz e pelo Abrigo Amigo Bicho.

Para adotar, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e participar de uma entrevista com os voluntários responsáveis pela triagem. O processo busca garantir que os animais sejam acolhidos em lares seguros e preparados para recebê-los.

O Outubro Pet Rosa conta ainda com o apoio do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), do próprio shopping e de empresas parceiras da área pet e farmacêutica, como Fórmula Natural, Origens, Credeli e Farmácia Dose Certa.

Serviço

Outubro Pet Rosa – Ação de prevenção ao câncer de mama em pets