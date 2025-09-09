Feira de adoção no Recife busca novos lares para cães e gatos resgatados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação acontece em 20 de setembro na Galeria Carrefour Recife, em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo

O dia 20 de setembro será de novas chances para cães e gatos que aguardam por uma família. A Galeria do Carrefour Recife recebe mais uma edição do evento de adoção de pets, realizado em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo.

A ação acontece das 11h às 18h, no estacionamento do hipermercado, e reúne animais vacinados, vermifugados e castrados, prontos para ganhar um lar cheio de carinho.

Como adotar um pet

Os interessados em adotar precisam ter mais de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência originais. Antes de levar o animal para casa, é realizada uma entrevista para confirmar a adoção responsável.

Após a aprovação, o novo tutor assina um termo de compromisso e pode sair do evento já com o novo integrante da família.

Adoção responsável e acolhimento

Segundo a organização, a proposta é dar uma segunda chance a cães e gatos que, em muitos casos, foram vítimas de abandono ou maus-tratos.

“São animais que hoje recebem todo o cuidado das ONGs parceiras e estão prontos para recomeçar. É gratificante abrir espaço para que encontrem uma nova família”, afirma Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property, que apoia mensalmente iniciativas semelhantes em diferentes cidades.

A ONG Abrigo Pegadas de Anjo atua na proteção e bem-estar animal em Pernambuco. A ação conta ainda com apoio do Instituto Ampara Animal, que há 15 anos desenvolve campanhas de adoção, castração e conscientização em todo o Brasil.

Serviço

Evento: Feira de adoção de cães e gatos

Data: 20 de setembro

Horário: 11h às 18h

Local: Estacionamento do Carrefour Recife – R. José Bonifácio, 1316, Torre