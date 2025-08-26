fechar
pet

MEU PET

Com Lara Calábria

Tudo do universo pet, direto para você: informação,

novidades e conteúdos que fazem a diferença.
Meu Pet | Notícia

Dia Mundial do Cachorro: conheça abrigos que transformam vidas com cuidado e adoção

26 de agosto celebra o vínculo entre os humanos e cachorros, mas também reforça a importância do trabalho de ativistas que mudam o destino dos animais

Por Lara Calábria Publicado em 26/08/2025 às 12:39
Foto do evento DogYoga, que apoia ONGS em projetos de yoga com animais, que viabiliza adoção
Foto do evento DogYoga, que apoia ONGS em projetos de yoga com animais, que viabiliza adoção - Instagram @dogyoga.recife

Clique aqui e escute a matéria

Hoje, 26 de agosto, o mundo celebra o Dia do Cachorro, símbolo do amor, da lealdade e do companheirismo. Presentes em incontáveis histórias, filmes e memórias afetivas, os cães são reconhecidos como os maiores amigos dos humanos. Difícil é encontrar alguém que nunca tenha vivido ou presenciado esse vínculo especial.

A data, no entanto, vai além da celebração: também reforça a importância do trabalho de ativistas e protetores que resgatam animais em situação de abandono, oferecem cuidados e mudam seus destinos. Mais do que carinho, o Dia do Cachorro convida à reflexão sobre adoção responsável, vacinação, castração e a luta contra maus-tratos.

Em reconhecimento à data, o portal Meu Pet convida você a conhecer algumas instituições pernambucanas dedicadas a ajudar cães — e também gatos — a encontrarem lares dignos e cheios de respeito, como merecem.

INSTITUTO CLAUDEMIR LIMA

Diariamente, o jovem Claudemir Lima dedica-se aos cuidados dos animais que resgata, acompanhando vacinação, castração e planejamento dos próximos passos. No Instagram, compartilha com seus mais de 67 mil seguidores casos muitas vezes delicados, envolvendo maus-tratos, atropelamentos e exploração em canis clandestinos. Além disso, já participou decisões na Câmara do Recife e coordena abrigo, que possibilita a adoção dos animais resgatados e cuidados. 

ABRIGO AMIGO BICHO

Ativo em feiras e eventos, o Abrigo Amigo Bicho já transformou a vida de mais de 600 animais em situação de vulnerabilidade. A instituição mantém ainda uma loja que comercializa produtos para arrecadar recursos destinados à manutenção e cuidados dos cães e gatos que acolhe, além das doações. 

CANTINHO DA FILÓ

Atualmente em situação de lotação, a ONG Cantinho da Filó realiza um trabalho admirável, inclusive por meio de parcerias cujos lucros são destinados à instituição. A ONG conta ainda com um programa de apadrinhamento: quem não pode adotar um animal pode passear, visitar e contribuir mensalmente para sua manutenção, ajudando até que ele encontre um lar definitivo.

Leia também

Livro destaca a paixão de Jarbas pelo Sport
SOCIEDADE

Livro destaca a paixão de Jarbas pelo Sport
Capitão dos Portos será o adido naval no Chile
SOCIEDADE

Capitão dos Portos será o adido naval no Chile

Compartilhe

Tags