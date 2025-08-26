Dia Mundial do Cachorro: conheça abrigos que transformam vidas com cuidado e adoção
26 de agosto celebra o vínculo entre os humanos e cachorros, mas também reforça a importância do trabalho de ativistas que mudam o destino dos animais
Clique aqui e escute a matéria
Hoje, 26 de agosto, o mundo celebra o Dia do Cachorro, símbolo do amor, da lealdade e do companheirismo. Presentes em incontáveis histórias, filmes e memórias afetivas, os cães são reconhecidos como os maiores amigos dos humanos. Difícil é encontrar alguém que nunca tenha vivido ou presenciado esse vínculo especial.
A data, no entanto, vai além da celebração: também reforça a importância do trabalho de ativistas e protetores que resgatam animais em situação de abandono, oferecem cuidados e mudam seus destinos. Mais do que carinho, o Dia do Cachorro convida à reflexão sobre adoção responsável, vacinação, castração e a luta contra maus-tratos.
Em reconhecimento à data, o portal Meu Pet convida você a conhecer algumas instituições pernambucanas dedicadas a ajudar cães — e também gatos — a encontrarem lares dignos e cheios de respeito, como merecem.
INSTITUTO CLAUDEMIR LIMA
Diariamente, o jovem Claudemir Lima dedica-se aos cuidados dos animais que resgata, acompanhando vacinação, castração e planejamento dos próximos passos. No Instagram, compartilha com seus mais de 67 mil seguidores casos muitas vezes delicados, envolvendo maus-tratos, atropelamentos e exploração em canis clandestinos. Além disso, já participou decisões na Câmara do Recife e coordena abrigo, que possibilita a adoção dos animais resgatados e cuidados.
ABRIGO AMIGO BICHO
Ativo em feiras e eventos, o Abrigo Amigo Bicho já transformou a vida de mais de 600 animais em situação de vulnerabilidade. A instituição mantém ainda uma loja que comercializa produtos para arrecadar recursos destinados à manutenção e cuidados dos cães e gatos que acolhe, além das doações.
Ver essa foto no Instagram
CANTINHO DA FILÓ
Atualmente em situação de lotação, a ONG Cantinho da Filó realiza um trabalho admirável, inclusive por meio de parcerias cujos lucros são destinados à instituição. A ONG conta ainda com um programa de apadrinhamento: quem não pode adotar um animal pode passear, visitar e contribuir mensalmente para sua manutenção, ajudando até que ele encontre um lar definitivo.
Ver essa foto no Instagram